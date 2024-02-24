“هاتف Oppo A78” السعر والمواصفات ومراجعة شاملة لأهم المميزات والعيوب

الرياض - أميرة القحطاني - هاتف Oppo A78 أحدث هواتف شركة Oppo، إحدى أشهر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، ويتميز هذا الهاتف بمواصفات عالية وسعر مناسب، وينافس بقوة في سوق الهواتف الذكية الحديثة، فهو يأتي ببطارية كبيرة وكاميرا قوية بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج قوي وإمكانيات رائعة وبسعر منافس، وفي هذا المقال، سنتعرف على مواصفات هاتف Oppo A 78 ومميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف Oppo A78:

الشاشة: يأتي هاتف Oppo A 78 بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة، وبدقة 1080×2400 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على ثقب صغير في الزاوية اليسرى العلوية، يضم كاميرا السيلفي.

المعالج: يعمل هاتف Oppo A 78 بمعالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 680، وهو معالج ثماني النواة، بتكنولوجيا 6 نانومتر، يوفر هذا المعالج أداء قوي وسريع، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الذاكرة: يتوفر هاتف Oppo A 78 بخيارين من الذاكرة الداخلية، هما 128 جيجابايت و256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت.

الكاميرا: يحتوي هاتف Oppo A 78 على كاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، لعمل تأثير العزل على الخلفية، وتقدم الكاميرا الخلفية جودة عالية في التصوير، مع تفاصيل واضحة وألوان حية، ودعم تقنيات مثل التركيز التلقائي والتصوير الليلي والتصوير الاحترافي والتحسين بالذكاء الاصطناعي.

الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل، وتقدم جودة جيدة في التقاط السيلفي، مع دعم خاصية العزل والتجميل والتصوير الليلي.

البطارية: يعتمد هاتف Oppo A 78 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، كما تدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقوة 67 واط.

مميزات هاتف Oppo A78:

يدعم الهاتف خاصية الدفع اللاسلكي NFC.

يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، مع دعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يأتي الهاتف بتصميم أنيق وجذاب، مع خامات من البلاستيك، ويتوفر بألوان الأسود والأخضر.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة المدمج في الشاشة، وخاصية التعرف على الوجه، لفتح الهاتف بسرعة وأمان.

يدعم الهاتف سماعات خارجية من نوع ستيريو، توفر صوتا قويا ونقيا، مع دعم منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية.

يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

عيوب هاتف Oppo A78:

لا يدعم تصوير فيديوهات بجودة 4k.

لا يدعم ميكروفون لعزل الضوضاء.

أداء متوسط في تشغيل الألعاب.

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سعر هاتف Oppo A78:

سعر هاتف Oppo A 78 يختلف باختلاف السوق والنسخة، فإن سعر الهاتف في مصر يتراوح بين 8,140 و 10,500 جنيه مصري، ما بين النسخة 128 جيجا و256 جيجا، مع 8 جيجا رام.

وفي السعودية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 850 ريال سعودي، وفي الإمارات بسعر 750 درهم إماراتي، للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.