مصطفى محمد يصف محمد صلاح.. أسطورة مصرية لا تُقارن

الرياض - أميرة القحطاني - في تصريحات حصرية لشبكة “أونزي” الفرنسية، عبّر المهاجم المصري مصطفى محمد عن إعجابه الكبير بمحمد صلاح نجم ليفربول، واصفًا إياه بـ “أسطورة من أساطير مصر”.

وأكد مصطفى محمد أن محمد صلاح لا يُقارن بأي لاعب آخر، وذلك بفضل ما حققه من إنجازات خلال مسيرته الاحترافية، مشيرًا إلى أنه فخر كبير لمصر أن يكون لديها لاعب مثله.

وعن إمكانية السير على نفس خطى محمد صلاح، قال مصطفى محمد: “أنا أسعى وأجتهد بشكل دائم لأكون أفضل، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث غدًا”.

وعلى صعيد تجربته الحالية مع نانت، أكد مصطفى محمد أن النادي جيد للغاية، وأن شعوره بالراحة زاد بعد الانضمام إليه، على الرغم من صعوبة الأمر في البداية.

ويقدم مصطفى محمد مستويات مميزة مع نانت خلال الموسم الحالي، حيث سجل 7 أهداف في الدوري الفرنسي، محتلاً المركز الرابع في ترتيب الهدافين.