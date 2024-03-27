زيت الأفوكادو مقابل زيت الزيتون.. أيهما أكثر صحة؟

الرياض - أميرة القحطاني - في نقاش زيت الأفوكادو مقابل زيت الزيتون، قد يكون من الصعب تحديد أيهما أكثر صحة، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح بين الزيوت لوصفات غذائية معينة وكذلك العناية بالبشرة، في هذه المقالة سوف نستعرض خصائص وميزات كل منهما، تابع القراءة لمزيد من التفاصيل .

زيت الأفوكادو مقابل زيت الزيتون

في حين أن زيت الزيتون موجود منذ قرون، فإن زيت الأفوكادو يعد منتجًا جديدًا نسبيًا في رفوف السوبر ماركت، كلاهما زيوت معصورة من النباتات مصنوعة بالكامل من الفاكهة، نعم، الزيتون والأفوكادو هما من الناحية الفنية فواكه، بالنسبة إلى زيت الأفوكادو، يتم نزع النواة وتقشير الأفوكادو، ويتم فصل اللب عن زيت الأفوكادو في عملية الطرد المركزي.

من ناحية أخرى، يتم إنتاج زيت الزيتون، وهو ركيزة أساسية في المطبخ المتوسطي، عن طريق عصر الزيتون واستخراج الزيت في عملية كيميائية أو ميكانيكية، يُعرف كلاهما بخصائصهما الوقائية للقلب، ولكن هل أحدهما أفضل من الآخر؟ دعونا نكتشف.

حقائق غذائية.. أيهما أكثر صحة؟

من حيث عدد السعرات الحرارية، فإن الزيتين متشابهتان، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو على 124 سعرة حرارية بينما تحتوي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على 119 سعرة حرارية.

تحتوي كلتا الزيوت على مستويات متشابهة من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ومضادات الأكسدة، فيما يلي تقسيم تكوين الدهون ومستويات فيتامين E في الزيوت:

زيت الأفوكادو (ملعقة كبيرة) إجمالي الدهون المشبع: 1.62 جرام إجمالي الدهون الأحادية غير المشبعة: 9.88 جرام إجمالي الدهون غير المشبعة المتعددة: 1.89 جرام فيتامين E: 1.8 ملليغرام زيت الزيتون (ملعقة كبيرة) إجمالي الدهون المشبع: 1.86 جرام إجمالي الدهون الأحادية غير المشبعة: 9.85 جرام إجمالي الدهون غير المشبعة المتعددة: 1.42 جرام فيتامين E: 1.94 ملليغرام يحتل زيت الأفوكادو مرتبة أقل قليلاً من حيث فيتامين E وأعلى قليلاً في نسبة الدهونات غير المشبعة المتعددة، ولكن بشكل عام، يتشابه كلا الزيتين من حيث القيمة الغذائية.

الطهي بزيت الأفوكادو مقابل زيت الزيتون

نقطة دخان الزيوت هي عامل مهم في الطهي، زيت الأفوكادو غير المكرر له نقطة دخان تبلغ حوالي 480 درجة فهرنهايت (249 درجة مئوية)، بينما زيت الزيتون البكر الممتاز يبلغ حوالي 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية)، هذا يعني بشكل أساسي أنه ليس من الصحي استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز للقلي العميق، أو في الأماكن التي يحترق أو يدخن فيها بسهولة، لأن هذا ضار عند تناوله بسبب الجذور الحرة الضارة التي يتم إطلاقها.

ومع ذلك، كلاهما لهما نقاط دخان عالية إلى حد ما، يمكنك استخدام كل من زيت الزيتون وزيت الأفوكادو للخبز والتحمير والشواء والتحميص والتقليب، في حين أن زيت الأفوكادو مناسب للقلي العميق، إلا أن سعره المرتفع قد لا يجعله الخيار الأفضل للميزانية.

الطعم

زيت الأفوكادو له طعم الأفوكادو (عشبي وجوزي)، تصبح الطعمة نجمة أي سلطة، مما يجعلها مناسبة للسلطات البسيطة، فيما زيت الزيتون له رائحة عطرية لطيفة وطعم فاكهي لاذع قليلاً، ومن ناحية أخرى، يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على طعم لاحق مر قليلاً.

زيت الأفوكادو مقابل زيت الزيتون: متى يجب استخدامه؟

زيت الأفوكادو، بنكهة الزبدة، هو الخيار الأمثل لخبز الخبز أو الكعك، مذاقه الجوزي يجعله أيضًا زيت تشطيب رائع، يمكنك رشه على السلطات والمعكرونة والشوربات، تستخدم العديد من وصفات المايونيز الكيتو والحمية القديمة زيت الأفوكادو والبيض حيث أن نكهته يعطي مذاقًا كريميًا أبيضًا لذيذًا.

من ناحية أخرى، يتميز زيت الزيتون بطعم أكثر اعتدالا يلائم الطهي اليومي، فيعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز ، بملمسه وغنى مذاقه، اختيارًا رائعًا لللمسة الأخيرة على البيتزا والمعكرونة، وكذلك في تتبيل السلطات والمخللات.

زيت الأفوكادو مقابل زيت الزيتون للبشرة

استُخدم زيت الأفوكادو لأول مرة في مستحضرات التجميل وليس في الطهي بسبب خصائصه المعززة للبشرة، تقول الأبحاث أن زيت الأفوكادو يحتوي على الفيتامينات A و D و E والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، كما تظهر الأدلة القصصية أنه يمكن أن يساعد في ترويض الشعر المجعد ويمنع التقصف وكذلك التقصف.

وبالمثل ، يساعد زيت الزيتون أيضًا على ترطيب البشرة والحفاظ على ليونتها.

إذا كنت ترغب في معرفة أيهما أفضل، يكشف تقرير بحثي أن الزيوت النباتية المكونة في الغالب من حمض الأوليك الأحادي غير المشبع زادت من خصائص اختراق الجلد، حيث أظهر اختراق الدهون داخل البشرة أن زيت الزيتون أعلى مرتبة من زيت الأفوكادو وجوز الهند، وعلى أي حال أياً كان الزيت الذي تختاره، تأكد من استخدام علامة تجارية خالية من المذيبات الكيميائية.

السعر والصلاحية

عادة ما يكون زيت الأفوكادو أغلى بنسبة 50 بالمائة من زيت الزيتون، ولكن تأكد من أنه يمكنك شراء علامة تجارية موثوقة حيث أن الكثير منها رديئة الجودة أو مسوّمة بشكل خاطئ أو مغشوشة بزيوت أخرى، يمكن أن تكون زيوت الزيتون البكر الممتازة المعصورة على البارد باهظة الثمن أيضًا.

يعتمد العمر الافتراضي للزيت على تاريخ أفضل قبل الاستهلاك وكيفية تخزينه، يدوم زيت الأفوكادو لمدة 4-6 أشهر بمجرد فتحه بينما يمكن أن يدوم زيت الزيتون حتى عام ونصف، يجب تخزين جميع زيوت الطهي في مكان بارد وجاف لمنعها من التزنخ.

استنتاج

كلا الزيوت مفيدة للصحة ويمكن أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي، إذا كنت تنظر إليه من وجهة سعرية، فاستخدم زيت الأفوكادو في وصفات حيث يمكن تقدير نكهته الفريدة بينما يمكن أن يكون زيت الزيتون هو الزيت المفضل لديك في رف مطبخك.