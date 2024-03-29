أسعار الدولار اليوم الجمعة 29 مارس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

تم تسجيلها اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

بلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 47.33 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 47.20 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.