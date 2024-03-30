ارتفاع قياسي في أسعار الذهب في مصر: عيار 21 يسجل أعلى مستوى في 48 ساعة

الرياض - أميرة القحطاني - واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها اليوم السبت 30 مارس 2024، قبل بدء تعاملات الصاغة، ليسجل عيار 21 أعلى سعر له خلال 48 ساعة، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 280 جنيهًا، وارتفعت سبيكة الذهب الـ50 جرامًا بنحو 2000 جنيهًا، تأثرًا بارتفاع الذهب عالميًا إلى مستوى قياسي، ليسجل 2234 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

ارتفاع جميع أعيرة الذهب

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3565 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24960 جنيها.

ارتفاع أسعار سبائك الذهب

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3565 جنيهًا بدون مصنعية.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 8912 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17825 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 35650 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما: 71300 جنيه.

سجل سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 110871 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما: 178250 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 356500 جنيه.

أجور مصنعية الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة على سبيل المثال، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

نصائح للمشتري