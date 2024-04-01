وظائف خالية بشركة TBS Holding للمؤهلات المتوسطة والطلبة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة TBS Holding احدى كبرى شركات الأغذية والمشروبات، العاملة في مجال المطاعم والكافيهات، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة والطلبة، برواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية، للعمل بفروع الشركة في أكتوبر والتجمع والمهندسين ومصر الجديدة ومدينة نصر والمعادي والزمالك ووادي النيل وقصر النيل، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وطرق التقديم إليها:-

وظائف شركة TBS Holding

مطلوب باريستا.

مطلوب شيف سخن.

مطلوب مساعد شيف فاست فود -كرو.

مطلوب شيف خباز.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، كما أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للخريجين والطلاب، ويشترط خبرة لا تقل عن 6 اشهر، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

وتوفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية، وبدول مواصلات في أكتوبر والتجمع، كما توفر مواصلات لبعض الفروع، وأرباح سنوية وتبس، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي “وظائف شركة TBS Holding” ثم الحضور مباشرة للمقابلات بالعنوان التالي: 18 شارع محمود عصمت متفرع من المشير احمد إسماعيل خلف فلوريدا مول – مساكن شيراتون، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 3 و4 أبريل 2024.