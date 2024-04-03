لغز صعب.. اكتشف 3 اختلافات بين صورتي الكوالا خلال 12 ثانية فقط

الرياض - أميرة القحطاني - نقدم لغز جديد من الغاز البحث عن الاختلافات، وهي من أكثر الألغاز شيوعا، حيث يجب على اللاعبين تحديد الاختلافات بين الصور في وقت محدد، وهو ما يمكن للاعبين أصحاب النظر الثاقب وقوة الملاحظة اكتشافها، وقد أثبتت الدراسات أن مثل هذه التحديات قد تساعد في تحسين الصحة العقلية وزيادة التركيز وتنمية مهارات قوة الملاحظة، فهيا اختبر نفسك، وحاول حل اللغز التالي:

اللغز: أوجد 3 اختلافات بين صور الكوالا

يتضمن لغز اليوم صورتين متطابقتين لحيوان الكوالا، وتبدو الصورتين متشابهتين، لكن هناك 3 اختلافات دقيقة، على اللاعبين اكتشافهم، خلال وقت محدد وهو 12 ثانية فقط، فهل أنت مستعد؟ هيا وقتك يبدأ الآن.

قد تلاحظ سريعًا بعض الاختلافات، لكن هناك اختلافات قد تتطلب تركيز عالي وقوة ملاحظة، فحاول التركيز جيدا، ولا تنسى أمامك 12 ثانية فقط.

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إجابة اللغز:

تهانينا لمن تمكن من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد، وإذا لم تتمكن، يمكنك الاطلاع على الصورة التالية لرؤية الاختلافات.

والآن أخبرنا في التعليقات، هل نجحت في اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟ وكم استغرقت لاكتشاف جميع الاختلافات؟