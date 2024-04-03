هل الماء الساخن يفقد الوزن ويذيب دهون البطن؟

الرياض - أميرة القحطاني - يتساءل البعض عن هل الماء الساخن يفقد الوزن بسرعة؟ حيث أن كثير ممن يريدون فقد الوزن ويتبعون حميات غذائية مختلفة ينتشر بينهم هذا السؤال، وذلك يرجع لاعتقاد البعض منهم أن الماء الساخن يفيد في حرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالماء البارد، ولكن ما صحة هذا الاعتقاد؟ وهل يحتوي على أضرار أم إنه مفيد خاصة في حالة فقدان الوزن؟ كل ذلك وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية.

هل الماء الساخن يفقد الوزن

يقوم العديد من الأشخاص ممن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن بتناول الماء الساخن ظنًا منهم بأنه يساعد في إنخفاض الوزن، حيث أن:

كما نعلم جميعا أن الماء بشكل عام يفيد الجسم في التخلص من السموم الموجودة بداخله، والتي عادة ما تكون السبب في الكثير من الأمراض الخطيرة.

لكن شرب الماء الساخن خاصة قبل النوم يعمل على رفع وتحسين عملية الأيض مما يؤدي لزيادة حرقه للسعرات الحرارية، الأمر الذي يعمل على المساهمة في تقليل الوزن.

بالفعل الماء الساخن يعمل على تفتيت الدهون لجزيئات صغيرة، مما يعمل على سهولة حرقها فيما بعد وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن.

من أهم ما يساهم فيه الماء الساخن لفقدان الوزن سد الشهية، حيث يعد من الأمور الفعالة لسد الشهية لفترة من الوقت.

كذلك يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتهيئة الجسم للنوم إذا تم تناوله قبل النوم مباشرة.

بالإضافة إلى أنه يعمل على تحسين المزاج والشعور بالراحة، مما يجعل عملية الأيض تحدث بطريقة سلسة وسهلة.

يساعد الماء الساخن على محافظة الجلد من الجفاف في حالة إنقاص الوزن، كما يعمل على الحماية من التجاعيد الناتجة عن فقدان الوزن بصورة كبيرة خاصة عند النساء.

هل شرب الماء الساخن يذيب دهون البطن؟

كما تحدثنا من قبل فإن الماء الساخن يفيد في حرق المزيد من الدهون عن طريق تفتيتها لجزيئات، ولكن هل تساعد أيضًا على إذابة دهون البطن؟

بالفعل يعمل على تفتيت دهون البطن أيضًا وذلك لأنها تزيد من رفع نسبة الأيض بنسبة عالية، وعملية الأيض تستهدف حرق جميع أجزاء الجسم بما فيها البطن.

لذلك فهي تعمل على إذابة دهون منطقة البطن وتخسيسها.

هل الماء الساخن على الريق يزيد الوزن؟

لا يوجد هناك إثبات منطقي أو علمي يفيد بزيادة الوزن عن طريق تناول الماء الساخن في الصباح، فالماء لا يحتوي على سعرات حراريه، وبالتالي لا يمكن زيادة الوزن بهذه الطريقة.