ليلة القدر: كل ما تحتاج معرفته

الرياض - أميرة القحطاني - ما هي ليلة القدر؟ ليلة القدر هي ليلة مباركة ذُكرت في القرآن الكريم، وهي خير من ألف شهر، تنزل فيها الملائكة والروح فيتوجّهون إلى الأرض حاملين معهم السلام والرحمة، وتُفتح فيها أبواب السماء.

متى تقع ليلة القدر؟

تقع ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، واختلف العلماء في تحديد ليلة محددة لها، لكنّ أغلبهم يرجّح أنها ليلة 27 من رمضان.

علامات ليلة القدر

ليلة هادئة وسمحة، لا حارة ولا باردة.

تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.

يُصبح الماء عذبًا سلسًا.

يشعر المؤمن بالسكينة والطمأنينة في هذه الليلة.

أعمال ليلة القدر المستحبة

الإكثار من الدعاء والصلاة.

قراءة القرآن الكريم.

التصدق.

الاعتكاف في المسجد.

دعاء ليلة القدر

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت.

اللهم اغفِرْ لِي ذنوبي كلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها سرها وعلانيتها.

نصائح لتحسين فرص إدراك ليلة القدر

الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان.

قضاء الليل في الصلاة والدعاء.

التوكل على الله واليقين بإجابة الدعاء.

ختامًا: ليلة القدر هي ليلة عظيمة وفريدة من نوعها، ويجب على المسلم اغتنام هذه الليلة المباركة بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن الكريم.