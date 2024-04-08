تسريب مواصفات Realme GT Neo 6 SE بما في ذلك شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز

الرياض - أميرة القحطاني - شركة ريلمي، التي بدأ اسمها يُسمع كثيرا في سوق الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، تواصل العمل على إطلاق موديلات جديدة للحفاظ على هذا النجاح، في هذا السياق، ستقوم الشركة قريباً بإطلاق هاتف Realme GT Neo 6 SE الجديد، وقد ظهرت العديد من التسريبات حول هذا الجهاز حتى الآن، ومؤخرًا، ظهرت تفاصيل مهمة مرة أخرى، إليكم مواصفات ريلمي GT Neo 6 SE المتوقعة.

مواصفات Realme GT Neo 6 SE المتوقعة

وفقًا للمعلومات الجديدة التي تم تسريبها مؤخرًا، سيأتي هاتف GT Neo 6 SE بشاشة LTPO OLED بحجم 6.78 بوصة، ستوفر هذه الشاشة دقة عرض 1264 × 2780 بكسل وسيأتي مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

من ناحية أخرى، سيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 الذي تنتجه شركة Qualcomm، تتكون هذه الشريحة من 8 أنوية إجمالاً: نواة Cortex-X4 واحدة بتردد 2.8 جيجاهرتز، وأربعة أنوية Cortex-A720 بتردد 2.6 جيجاهرتز وثلاثة أنوية Cortex-A520 بتردد 1.9 جيجاهرتز.

سيحتوي طراز Realme GT Neo 6 SE الذي سيتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f / 2.5، على كاميرتين على الغطاء الخلفي، وهما على التوالي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل + كاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

سيعمل الهاتف الذكي على واجهة Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل Android 14.

و أخيرًا، من بين أحدث المعلومات أن الهاتف سيستمد طاقته من بطارية بقوة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

يظل موعد إطلاق هاتف GT Neo 6 SE غير واضح حتى الآن.

ملاحظة: هذه المعلومات هي تسريبات فقط، ولم يتم تأكيدها من قبل Realme رسميًا.