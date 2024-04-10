يحسن الهضم ويحافظ على صحة القلب.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز

الرياض - أميرة القحطاني - يعد الموز من أكثر الفواكه شعبيةً حول العالم، وذلك لسهولة تناوله وطعمه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة، فهو مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية فهو يحتوي على الكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، فما هي فوائد الموز؟

فوائد الموز

1. مصدر غني بالطاقة:

يعد الموز مصدرًا غنيًا بالطاقة، حيث يحتوي على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

2. تحسين الهضم:

يحتوي الموز على الألياف الغذائية التي تحسن الهضم وتنظم حركة الأمعاء، وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

3. تعزيز صحة القلب:

يساعد الموز على خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والألياف.

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4. فوائد صحية أخرى:

أظهرت الدراسات أنّ للموز فوائد صحية أخرى، تشمل: