أسرار نجاح الفلافل المصرية بمقادير صح لتكون هشة ومقرمشة مثل المطاعم

الرياض - أميرة القحطاني - الطعمية أو ما يعرف بالفلافل من الاكلات التي يتميز بها المطبخ المصري ليس على مستوى المطبخ العربي بل على المطبخ العالمي، فنجد السياح عندما يوفدون إلى مصر يقبلون على الاطباق والمأكولات المصرية المتميزة مثل الحمام والممبار والكشري والكفتة والفول والطعمية المصرية التي قوامها الفول فيكسبها عند القلي هشاشة وقرمشة تميزها عن مثيلاتها المصنوعة من الحمص.

تتميز الفلافل المصرية أيضًا بأنها غنية بالخضروات الطازجة كالكسبرة الخضراء والكرّات والبقدونس، بالإضافة إلى البصل والثوم، ولهذا تجدها خضراء من الداخل ومفعمة بنكهات أكثر من مثيلاتها في البلدان المجاورة.

مقادير الفلافل المصرية

١/٢ كيلو فول مقشر ٥ 5 فصوص ثوم ١٠٠ جرام بصل اخضر أي حزمة صغيرة أو بصلة متوسطة ربع كوب كسبرة خضراء عرق بقدونس ربع كوب شبت نصف كأس من الكرات 1 حبة بطاطس صغيرة وتعبر من المكونات الأساسية 1/2 كوب ماء زيت للقلي

التوابل الصحيحة للفلافل

١ معلقة ملح

١ معلقة كسبرة مطحونة

١ معلقة كمون مطحون

١/٢ معلقة كبابة صيني

١/٢ معلقة بيكنج بودر أو كربوناته

١/٢ معلقة فلفل اسود

١ معلقة كسبرة حبوب

١ معلقة كمون حبوب

سمسم لأغراض التزيين.

طريقة تحضير الفلافل المصرية

قومي بغسل الفول جيدًا وانقعه في ماء دافئ لمدة ساعة.

صفي الفول جيدا.

قمي بمزج الخضروات المختلفة مع الفول.

افرمي المكونات للحصول على قوام ناعم بواسطة الكبة ثم الخلاط الكهربائي أو في مفرمة مع إضافة بيكربونات الصوديوم ونصف كوب الماء.

إضافي التوابل والبهارات إلى المزيج وخلط كل المكونات بشكلٍ جيد.

ابدئي في تشكيل الفلافل إلى كرات صغيرة، وزينها بالسمسم.

ضعي الزيت في مقلاةٍ على نارٍ متوسطة.

يمكن أن تضعيها في فرن ساخن بدرجة 180-200 درجة مئوية.

ثم ضعي الفلافل في صينية مدهونة بالزيت وحمرها من الطرفين لمدة 10-15 دقيقة.

يمكنك أيضًا استخدام المقلاة الهوائية كبديل عن الفرن.

قدمي الفلافل ساخنة مع سلطة الطحينية، أو سلطة الخضرة، أو شرائح الخيار

نصائح هامة لحفظ الفلافل المصرية

يمكنك حفظ عجينة الفلافل في أكياس بلاستيكية في القسم الأعلى من الثلاجة واستخدامها عند الحاجة.