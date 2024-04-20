عصير عشبة القمح: الفوائد والوصفة.. والأسئلة الشائعة

الرياض - أميرة القحطاني - يبدو أن الأطعمة الخضراء لا ينازعها شيء على لقب “الطعام المغذي”، من الكرنب إلى الكيوي، كل طعام يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، هذه المرة هي عشبة القمح وهي معروفة بالفعل بأنها طعام فائق الجودة، إذا كنت تزور محلات العصائر باستمرار أو تتصفح المجلات الصحية، فمن المحتمل أنك سمعت عن عصير عشبة القمح أو جرعات عشبة القمح، لقد حظي بقدر كبير من الاهتمام لخصائصه الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه موضع تقدير لمحتواه العالي من الكلوروفي ، مما يساعد في إزالة السموم، من عشاق الصالة الرياضية إلى محبي العصير، الجميع يشيدون بهذا العصير الأخضر، لكن هل شربه مفيد لك؟ دعونا نكتشف ذلك في هذا المقال.

حول عصير عشبة القمح

عصير عشبة القمح هو مشروب عشبي بسيط يتم تحضيره عن طريق مزج عشبة القمح وتخفيفه بالماء أو العصائر الأخرى، جرعة عشبة القمح عبارة عن مركز لا يحتوي على أي إضافات مثل الماء أو العصير، وقد انتشر هذا الاتجاه عندما لوحظ أن ممثلين مثل أنجلينا جولي ودرو باريمور يتناولون عصير عشبة القمح لتأثيراته المجددة، وفي وقت قصير، أصبح كل شخص آخر يتناوله كأول شيء في الصباح، استهلكه البعض لخصائصه في إزالة السموم، بينما استهلكه آخرون لفقدان الوزن، كما أشاد به الكثيرون بسبب آثاره الغنية بالبشرة .

عشبة القمح هي غذاء كثيف المغذيات، تشير دراسة نشرت عام 2018 في مجلة علوم الأغذية إلى أن عشبة القمح تحتوي على معادن ومواد كيميائية نباتية وإنزيمات نشطة يمكن امتصاصها بسهولة، علاوة على ذلك، فهو يحتوي أيضًا على الكلوروفيل والفلافونويد و17 حمضًا أمينيًا وفيتامينات C وE، وتشير الدراسات إلى أن تناول عصيره يمكن أن يساعدك في الحصول على معظم فوائده.

فوائد عصير عشبة القمح

قد يكون من الصعب هضم عشبة القمح إذا تم تناولها نيئة، لذلك يفضل معظم الناس ، فوائد هذا العصير هي كما يلي:

تعزيز المناعة : يساعد عصير عشبة القمح على تقوية مناعتك. في دراسة نشرت عام 2013 في مجلة الكيمياء البيولوجية، يشير الباحثون إلى أن عشبة القمح تساعد على تعزيز المناعة، وبالتالي حمايتك من الأمراض المختلفة.

: يساعد عصير عشبة القمح على تقوية مناعتك. في دراسة نشرت عام 2013 في مجلة الكيمياء البيولوجية، يشير الباحثون إلى أن عشبة القمح تساعد على تعزيز المناعة، وبالتالي حمايتك من الأمراض المختلفة. إزالة السموم : شرب جرعات أو عصير عشبة القمح بانتظام يساعد على تطهير الجسم من السموم. تشير الدراسات إلى أنه يساعد في إزالة المعادن الثقيلة الزائدة من مجرى الدم.

: شرب جرعات أو عصير عشبة القمح بانتظام يساعد على تطهير الجسم من السموم. تشير الدراسات إلى أنه يساعد في إزالة المعادن الثقيلة الزائدة من مجرى الدم. خصائص مضادة للأكسدة : عصير عشبة القمح قادر على تقليل الإجهاد التأكسدي، وذلك بفضل إمكاناته العالية المضادة للأكسدة.

: عصير عشبة القمح قادر على تقليل الإجهاد التأكسدي، وذلك بفضل إمكاناته العالية المضادة للأكسدة. السرطان : تشير دراسة نشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية إلى أن مستخلصات عشبة القمح تساعد في تثبيط نمو خلايا سرطان الفم. كما أنه مفيد في تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

: تشير دراسة نشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية إلى أن مستخلصات عشبة القمح تساعد في تثبيط نمو خلايا سرطان الفم. كما أنه مفيد في تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي. محسن للدم : يُعرف عصير عشبة القمح أيضًا باسم “الدم الأخضر” لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل، يتمتع الكلوروفيل بصفات مشابهة للهيموجلوبين وقد وجد أنه يساعد في حالات مثل الثلاسيميا وفقر الدم الانحلالي.

: يُعرف عصير عشبة القمح أيضًا باسم “الدم الأخضر” لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل، يتمتع الكلوروفيل بصفات مشابهة للهيموجلوبين وقد وجد أنه يساعد في حالات مثل الثلاسيميا وفقر الدم الانحلالي. اضطرابات المعدة: تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن هذا العصير يساعد في تخفيف مشاكل المعدة مثل عسر الهضم والتهاب القولون التقرحي.

تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن هذا العصير يساعد في تخفيف مشاكل المعدة مثل عسر الهضم والتهاب القولون التقرحي. فوائد أخرى: تشير دراسات متعددة إلى أن هذا العصير يساعد في تخفيف التهاب المفاصل واضطرابات الشعب الهوائية ومرض السكري، وبما أن عشبة القمح منخفضة السعرات الحرارية، فإن عصيرها قد يساعد في إنقاص الوزن أيضًا.

كيفية عمل عصير عشبة القمح؟

قد يكون تناول عشبة القمح النيئة مملًا بعض الشيء، لكن عصرها قد يجعلها جذابة، من السهل جدًا صنع العصير، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار، قم بتنظيف عشبة القمح جيدًا حتى يتم غسل التربة والمبيدات الحشرية، قطع شفرات العشب إلى قطع أصغر 2-3 بوصة، تساعد هذه الإستراتيجية على مزج العشب أو عصره بشكل صحيح، كما أنه يساعدك على قياس كمية العشب بسهولة لأنه يمكن وضعه في الأكواب.

وصفة سهلة لعصير عشبة القمح

المكونات

1/2 كوب منعشبة القمح المقطعة

2 كوبماء

عصير أناناساختياري

عصير الليموناختياري

الطريقة

باستخدام الخلاط

أضف عشبة القمح والماء إلى الخلاط. يمكنك تقليل كوب من الماء واستبداله بعصير الأناناس إذا أردت. امزجيه لمدة دقيقة واحدة بقوة عالية أو حتى ترى تناسقًا سلسًا. الآن استخدمي مصفاة شبكية دقيقة واسكبي العصير في إبريق، واستخدمي ملعقة مسطحة أو ملعقة للضغط على اللب في المصفاة واستخراج المزيد من العصير. بمجرد الانتهاء من ذلك، قدمه في كوب واستمتع بعصير الزمرد.

باستخدام عصارة

قسم عشبة القمح إلى ثلاثة أجزاء، هذا للتأكد من أنك لا تضيف كل عشبة القمح مرة واحدة لأن ذلك قد يؤدي إلى حشر العصارة. قم بإعداد العصارة الخاصة بك، وأضف العشب على دفعات وقم بمعالجته. الآن، أضف العصير إلى كوب وخففه بعصير الأناناس وقدمه.

ملاحظات

إذا كنت حريصًا على تناول جرعات عشبة القمح، فيمكنك تجنب إضافة الماء أو العصائر الأخرى إلى المشروب. يمكنك استخدام عصائر الفاكهة أو الخضار المختلفة مثل عصير الكرفس والأفوكادو والتفاح والبرتقال لخلطها مع عصير عشبة القمح. إذا أردت تخزين العصير لمدة يوم أو يومين، أضف ملعقة كبيرة من عصير الليمون لحفظه. ستترك لك عملية العصير بقايا، يمكنك استخدامه لصنع سماد الحديقة.