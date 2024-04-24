وظائف خالية للعمل فورا بشركة راية بقطاع البنوك برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة راية عن فتح باب التوظيف لشغل بعض الوظائف الشاغرة من موظفين خدمة عملاء بقطاع البنوك، للعمل فورًا بفروع القاهرة وأسيوط، للمؤهلات العليا، وتوفر الشركة رواتب مجزية تصل إلى 8500 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة راية بقطاع البنوك

مطلوب موظفين خدمة عملاء قطاع البنوك، ويشترط مؤهل عالي.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة المؤهلات العليا، ويشترط التفرغ التام، وتوافر خبرة، كما يشترط أن لا يزيد السن عن 29 سنة، وان يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى نهائي.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 8500 جنية، والعمل داخل البنك، بالإضافة إلى فرص للتعيين بالبنك، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويومين أجازة بالأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على وظائف شركة راية

للراغبين في التقديم على وظائف شركة راية يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف راية بقطاع البنوك” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والسن والعنوان وغيرها من البيانات المطلوبة.