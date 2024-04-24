وظائف خالية بمطاعم تمارا اللبناني لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن مطاعم تمارا اللبناني من خلال وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للعمل فورًا بفروع المطاعم بالقاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف مطاعم تمارا اللبناني

مطلوب مديرين. مطلوب مساعد مدير مطعم. مطلوب مشرفين وردية. مطلوب ويتر. مطلوب كابتن اوردر. مطلوب مساعد ويتر. مطلوب كاشير. مطلوب باريستا. مطلوب هوست. مطلوب لاين شيف جميع التخصصات. مطلوب شيفات جميع التخصصات. مطلوب استيوارد.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا ومتوسطة وان لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل أن يكون من سكان القاهرة والجيزةـ وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، كما توفر بدل انتقال لفروع القاهرة وسكن ومواصلات داخلية لفروع الساحل الشمالي.

وظائف أخرى: –

أماكن العمل:

القاهرة : الرحاب – مدينتي – كايرو فيستيفال ستي – سيتي سنتر الماظة – سيتب ستارز – كابيتال بزنس بارك – سيتي فيو.

: الرحاب – مدينتي – كايرو فيستيفال ستي – سيتي سنتر الماظة – سيتب ستارز – كابيتال بزنس بارك – سيتي فيو. الإسكندرية : ديزينيا مول.

: ديزينيا مول. الساحل الشمالي: مراسي – هاسيندا باي – مونتن فيو – ليك يارد – سوان ليك.

رابط التقديم على الوظائف

للراغبين يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف مطاعم تمارا اللبناني” عبر تسجيل كافة البينات المطلوبة.