مفاجأة من هواوي.. هل سيتم إطلاق الهاتف المنتظر؟

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت شركة هواوي عن سلسلة Pura 70 في حدث أقيم بالصين في الأسابيع الأخيرة، وفي آخر إعلان للشركة، كشفت عن إقامة حدث عالمي في يوم 7 مايو في دبي، إذن ماذا سيتم الإعلان عنه في هذا الإطلاق؟

ستعقد شركة هواوي فعالية في دبي يوم 7 مايو لكشف النقاب عن منتجات جديدة للخطوط القابلة للارتداء، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، ومن المتوقع طرح أجهزة MateBook و MatePad والأجهزة القابلة للارتداء التي تم تسريبها سابقًا في السوق العالمية.

في المنشور الذي نشرته الشركة، تم التأكيد على التقنيات القابلة للارتداء وسلسلة MateBook و MatePad، لم يتم مشاركة أي صور للمنتجات الجديدة، ولكن من المتوقع تقديم عدة طرازات، ومن غير المرجح أن تصل سلسلة Pura 70 عالميًا، فيما من المتوقع أن تركز هواوي بشكل رئيسي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية في هذا الحدث، ومن المحتمل أن تكون الأجهزة التي ستجذب أكبر قدر من الاهتمام هي سوار المعصم الذكي Watch Fit 3 والكمبيوتر المحمول MateBook X Pro 2024.

من المتوقع أن يبلغ وزن هيكل MateBook X Pro 2024 حوالي 980 جرام، كما أنه سيتم تشغيله بواسطة معالج Intel Ultra 13 الجديد ، والذي يوفر أداء أفضل بنسبة تصل إلى 60٪ مقارنة بمعالج Core i7 من الجيل التاسع، على جانب MatePad ، يبدو أن ترقية معالج Kirin ممكنة.

لا نعلم بعد ما إذا كانت هواوي لديها مفاجأة خاصة بالهواتف، ومع ذلك، بما أنه لا يوجد تأكيد رسمي، فلا يجب أن نتوقع الكثير بشأن طرح سلسلة Pura 70.