الشمام فاكهة غنية بالمغذيات.. يساعد على إنقاص الوزن ويحسن صحة القلب

الرياض - أميرة القحطاني - الشمام، فاكهة صيفية غنية بالماء والعديد من العناصر الغذائية الهامة، يعرف أيضاً باسم البطيخ الأصفر أو الكنتالوب، يتميز بطعمه الحلو المنعش ولونه الأصفر الجذاب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بوجبة خفيفة صحية خلال فصل الصيف. فوائد الشمام الصحية: غني بمضادات الأكسدة: يحتوي الشمام على نسبة عالية من فيتامين A وفيتامين C، وهما من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يدعم صحة الجهاز المناعي: يساعد محتوى فيتامين C الموجود في الشمام على تعزيز وظائف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر مقاومة للعدوى والأمراض.

يحافظ على صحة القلب: يحتوي الشمام على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على صحة القلب وضغط الدم، كما أنه غني بالألياف التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

يدعم صحة الجهاز الهضمي: حيث تساعد الألياف الموجودة في الشمام على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما يعزز محتوى الماء من ترطيب الجسم وتسهيل حركة الطعام في الأمعاء.

يحافظ على صحة العين: يحتوي على مادة البيتا كاروتين، التي يحولها الجسم لفيتامين أ، الذي يعد ضروريًا لصحة العين وحماية الرؤية من الجفاف والالتهابات.

يساعد في إنقاص الوزن: يحتوي الشمام على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من الماء والألياف، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية لمن يرغبون في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

يحسن صحة البشرة: يساعد فيتامين C وفيتامين A الموجودان في الشمام على تحسين صحة البشرة ومقاومة علامات الشيخوخة والتجاعيد. أقرأ أيضا: –

يدعم صحة الجنين: يحتوي الشمام على حمض الفوليك، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة الجنين ويقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلقية في الأنبوب العصبي.

يعزز صحة العظام: يحتوي الشمام على المغنيسيوم، وهو معدن ضروري لصحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يحسن الحالة المزاجية: يساعد محتوى فيتامين B6 الموجود في الشمام على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة التوتر والقلق.

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