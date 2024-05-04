حصيلة اكتتاب عملة المراهنات Mega Dice الرائجة على سولانا تبلغ 600,000$

الرياض - أميرة القحطاني - تتجه أنظار المتداولين الباحثين عن عملةٍ قد تكرّر نجاحات رولبيت (Rollbit-RLB) إلى عملة ألعاب مراهناتٍ جديدة تُسمّى ميجا دايس (Mega Dice-DICE)، وهي العملة الأساسية لكازينو مراهنات الكريبتو Mega Dice وتجمع بين اتجاهين رائجين في قطاع الكريبتو: التمويل القائم على الألعاب (GambleFi) ونظيره القائم على المراهنات (GambleFI).

https://bit.ly/43y2k6H

وقد قامت منصة المشروع بإطلاق اكتتاب عملتها DICE الذي نجَحَ بجمع أكثر من 600,000$ خلال أسبوعين فقط. ويمكن للمستثمرين حالياً شراء عملة DICE بسعر 0.069$ فقط، إلا أن هذا السعر سيرتفعُ فور بدء جولة الاكتتاب القادمة.

فما سببُ كلّ هذه الضجة حول هذه العملة؟ دعونا نلقي نظرةً متعمّقةً على هذا المشروع الجديد المثير للحماس.

منصة تمويلٍ قائم على المراهنات يزيد عددُ مستخدميها على 50,000 لاعب

ميجا دايس هو أول كازينو مراهنات كريبتو مرخّص يمكنكم الوصول إليه مباشرة عبر تيليجرام؛ وجذب هذا النهج الجديد العديد من المستخدمين خلال العام الماضي، حيث فاق عدد مستخدمي الكازينو 50,000 لاعب إلى جانب 10,000 مستخدم نشطٍ شهرياً.

ويوفر هذا الكازينو أكثر من 4500 لعبة، بما فيها ألعاب المراهنات الكلاسيكية -أمثال الروليت وماكينات القمار- كما يوفر منصة مراهناتٍ رياضيةً تتيح لكم وضع المراهنات والوصول للبث المباشر لألعاب رائجةٍ تشمل أكثرَ من 50 رياضةً ولعبةً رياضيةً عبر الإنترنت. وقد حققت المنصة نمواً لافتاً في العام الماضي، حيث فاقت القيمة الوسطية للمراهنات فيها 50 مليون دولار شهرياً.

وقامت المنصة مؤخراً بإطلاق طرح أوليّ (ICO) لعملة Mega Dice المصمّمة لتحسين تجربة المستخدمين بتوفير ميزاتٍ ومكافآتٍ حصريةٍ للاعبين. وجذبَ اكتتاب هذه العملة اهتمام المجتمع بشكلٍ كبير بدليل جمعِه لأكثرَ من 600,000$ خلال أسبوعين من إطلاقه؛ وبالنظر إلى هذا النجاح المبكر والنموّ المتواصل لسوق كازينوهات المراهنات عبر الإنترنت، يوفر اكتتاب عملة DICE فرصةً مثيرةً للمُشترين الأوائل من أجل المشاركة مبكراً في قطاع التمويل القائم على الألعاب. من جانب آخر، يمكن للمشترين المهتمين متابعة حساب Mega Dice في منصة X (تويتر سابقاً) للاطلاع على آخر المستجدّات.

توزيعٌ مجانيّ بقيمة 2.25 مليون دولار ومكافآتٌ أخرى لمالكي عملة DICE

يوفر مشروع عملة Mega Dice توزيعاتٍ مجانيةً ضخمةً قيمتها 2.25 مليون دولار عبرَ ثلاثة مواسم؛ ففي الموسم الأول، يمكن للاعبين الذين يحققون مستلزماتٍ محدّدةً متعلقةً بالمراهنات كسبُ توزيعاتٍ بقيمة 750,000$.

ويتعيّن عليكم وضع مراهناتٍ لا تقلّ عن 5,000$ للمشاركة في هذا الموسم، كما تمّ تحديد قيمة الحصّة من التوزيعات المجانية بـ 37,500$ كحدٍّ أقصى لكلّ لاعب.

وأيضاً، يمكنكم الحصول على ميزاتٍ حصريةٍ أخرى باحتفاظكم بعملات DICE من بينها استردادٌ نقديّ (كاش باك) لدى اللعب في الكازينو إلى جانب فرص ربح توزيعاتٍ مجانيةٍ كبيرة، فضلاً عن الوصول إلى مجموعة رموز غير قابلةٍ للاستبدال (NFTs) مميزة، ما يسهم بتحسين تجربة اللعب ويوفر لكم مكافآتٍ إضافية.

ومن أهمّ ميزات عملة DICE هو استخدامها في نظام المكافآت الخاص بالكازينو، فإذا قمتم برهن عملاتكم، يمكنكم ربحُ مكافآتٍ يوميةٍ وفقاً لأداء الكازينو ككلّ.

من جهةٍ أخرى، يوفر المشروع برنامج إحالةٍ حيث يمكن للمستخدمين الحصول على عمولةٍ نسبتها 10% من قيمة الاستثمار الأوليّ لكافة اللاعبين ممّن يقومون بالتسجيل بناءً على توصيةٍ منهم، دون فرض حدٍّ أدنى لعدد هؤلاء اللاعبين، كما تتيح لكم هذه العملة المشاركة في حوكمة المنصة واتخاذ قراراتٍ تتعلق بنموّها على المدى الطويل.

هل ستكون DICE عملة التمويل القائم على المراهنات التي سترتفع قيمتها بشكل لافتٍ لاحقاً؟

يمكن للمستثمرين الأوائل شراء عملة DICE مبكراً والحصول على مكافآتٍ كبيرة عبرَ برنامج ولاء يوفر عدة ميزاتٍ مثل تجارب العملاء المميزين والوصول لمسابقاتٍ حصرية.

وأبدى اكتتاب عملة المنصة -حتى الآن- أداءً قوياً، علماً أنه تم رصد 35% من المعروض الإجمالي البالغ 420 مليون عملة لمرحلة الاكتتاب بسعرٍ أوليّ قدره 0.069$، غيرَ أن السعر سيرتفع فور بلوغ الحصيلة التمويلية قيمة مليون دولار؛ وتمتلك عملة DICE إمكاناتٍ لتكرار -أو تخطّي- نجاحات عملات التمويل القائم على المراهنات الأخرى -أمثال رولبيت وTG.Casino- التي وفّرت لمستثمريها الأوائل عوائدَ قدرُها 10 أضعافٍ لدى إطلاقها.