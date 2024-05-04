سعر و مواصفات هاتف Infinix GT 20 Pro.. الخيار الأمثل لعشاق الألعاب وبسعر مناسب

الرياض - أميرة القحطاني - يعد هاتف Infinix GT 20 Pro خيارًا مثاليًا لعشاق الألعاب بفضل تصميمه الأنيق ومواصفاته القوية، حيث يأتي الهاتف مع معالج Dimensity 8200 Ultimate من MediaTek، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل، ومميزات أخرى نتعرف عليها في السطور التالية:

مواصفات هاتف Infinix GT 20 :

الشاشة: 6.78 بوصة، AMOLED، 1080 x 2436 بكسل، 144 هرتز.

6.78 بوصة، AMOLED، 1080 x 2436 بكسل، 144 هرتز. المعالج: MediaTek Dimensity 8200 Ultimate.

MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. الذاكرة: 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت من التخزين الداخلي. الكاميرا الخلفية: 108 ميجابكسل (الرئيسية) + 2 ميجابكسل (الواسعة) + 2 ميجابكسل (العمق).

108 ميجابكسل (الرئيسية) + 2 ميجابكسل (الواسعة) + 2 ميجابكسل (العمق). الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل.

32 ميجابكسل. البطارية: 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 45 واط.

5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 45 واط. نظام التشغيل: Android 14 مع واجهة انفنكس XOS 14.

Android 14 مع واجهة انفنكس XOS 14. الميزات الإضافية: إضاءة RGB، نظام تبريد سائل، مكبرات صوت JBL مزدوجة.

المميزات:

بفضل معالج Dimensity 8200 Ultimate، يقدم أداء قوي في الألعاب أو في التنقل بين التطبيقات، بالإضافة إلى نظام التبريد السائل الذي يساعد على الحفاظ على برودة الهاتف أثناء الألعاب أو الاستخدام المكثف.

تصميم أنيق يحتوي على إضاءة RGB التي توفر على جانبي الهاتف لمسة جمالية وتسمح لك بتخصيص مظهر الهاتف.

يأتي الهاتف بسماعات خارجية بصوت ستيريو.

يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل اندرويد 14.

يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم.

يدعم مدخل لكارت الميموري.

يأتي الهاتف طارد للغبار وقطرات الماء الخفيفة بشهادة IP54.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G.

العيوب:

كاميرا زاوية واسعة متوسطة على الرغم من جودة الكاميرا الخلفية بشكل عام، إلا أن الكاميرا ذات الزاوية الواسعة ليست بنفس جودة الكاميرا الرئيسية.

لا توجد طبقة حماية على الشاشة.

سعر هاتف Infinix GT 20 Pro:

يبلغ السعر العالمي للهاتف نحو 350 دولار، ويصل سعر النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في المملكة العربية السعودية إلى نحو 1300 ريال، في حين لم يتم إصدار الهاتف في مصر حتى الآن.