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الرياض - أميرة القحطاني - عرضت شركة فيفو في شهر مارس إصدارات X Fold 3 و X Fold 3 Pro للصين فقط، لكن هاتف Vivo X Fold 3 Pro الذي ظهر اليوم على منصة Geekbench أصبح جاهزًا للانتشار عالميًا، إليكم كل التفاصيل حول هاتف فيفو القابل للطي X Fold 3 Pro.
مواصفات Vivo X Fold 3 Pro
هاتف فيفو القابل للطي X Fold 3 Pro قادم إلى السوق العالمية قريبًا، هذا الجهاز الذي كان متاحًا فقط في الصين حتى الآن، وسيتم الآن طرحه للبيع في المزيد من البلدان، حيث تواصل شركة فيفو العمل على الإصدار العالمي ، حيث خضع الجهاز اليوم لإختبار Geekbench، وبالطبع ، ظهرت بعض المواصفات.
- يعمل هاتف X Fold 3 Pro الذي يشارك في إختبار الأداء برقم طراز V2330 على ما يبدو بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يشارك في الاختبارات بذاكرة RAM بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X ، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 14، وبفضل هذه المعدات، حصل الجهاز على 2146 نقطة في اختبار Geekbench أحادي النواة ، وتمكن من الحصول على 6304 نقطة في اختبار النواة المتعددة.
- في الإصدار الصيني، يستخدم هاتف Vivo X Fold 3 Pro مستشعر Omnivision OV50H بدقة 50 ميجابيكسل ككاميرا رئيسية، كما يحمل كاميرا تليفوتوتو بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابيكسل، مع وجود كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل.
- يتم تشغيل الهاتف القابل للطي ببطارية سعة 5700 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 وات، واللاسلكي بقوة 50 وات، يصل الجهاز إلى شحن كامل في دقائق.
- في الوقت الحالي، ليست ميزات الإصدار العالمي معروفة بوضوح، ولكن البيانات الموجودة في Geekbench، المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، سيتم تضمينها في الإصدار العالمي من هاتف Vivo X Fold 3، الجهاز الذي يُعرض للبيع بأسعار تبدأ من 1385 دولارًا في الصين، لنتظر ونرى كم سيباع في أوروبا؟
كانت هذه تفاصيل خبر هاتف فيفو القابل للطي Vivo X Fold 3 Pro قادم إلى السوق العالمية.. إليكم المواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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