هاتف فيفو القابل للطي Vivo X Fold 3 Pro قادم إلى السوق العالمية.. إليكم المواصفات

الرياض - أميرة القحطاني - عرضت شركة فيفو في شهر مارس إصدارات X Fold 3 و X Fold 3 Pro للصين فقط، لكن هاتف Vivo X Fold 3 Pro الذي ظهر اليوم على منصة Geekbench أصبح جاهزًا للانتشار عالميًا، إليكم كل التفاصيل حول هاتف فيفو القابل للطي X Fold 3 Pro.

مواصفات Vivo X Fold 3 Pro

هاتف فيفو القابل للطي X Fold 3 Pro قادم إلى السوق العالمية قريبًا، هذا الجهاز الذي كان متاحًا فقط في الصين حتى الآن، وسيتم الآن طرحه للبيع في المزيد من البلدان، حيث تواصل شركة فيفو العمل على الإصدار العالمي ، حيث خضع الجهاز اليوم لإختبار Geekbench، وبالطبع ، ظهرت بعض المواصفات.