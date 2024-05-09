وظائف خالية بشركة تيكو للاستثمارات السياحية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

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الرياض - أميرة القحطاني - نواصل اليوم عرض عدد من الوظائف الخالية بكبرى الشركات لجميع المؤهلات، على الخليج 365، حيث تعلن شركة تيكو للاستثمارات السياحية “مطاعم كريف – قهوة”، عن فرص عمل للشباب، للعمل بكبرى المطاعم برواتب مجزية، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-
وظائف شركة تيكو للاستثمارات السياحية
- مطلوب ويتر.
- مطلوب كابتن.
- مطلوب مشرف صالة.
- مطلوب بارسيتا.
- مطلوب استيورد.
- مطلوب شيف.
- مطلوب مشرف مطبخ.
الشروط والمزايا
يشترط أن لا يقل السن عن 18 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة مرتبات مجزية، بالإضافة إلى 12% تبس، كما توفر فرص للترقي حسب الخبرة وسرعة التعليم، وتوفر أيضا تأمينات طبية واجتماعية.
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كيفية التقديم على الوظائف
للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة تيكو للاستثمارات السياحية“.
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