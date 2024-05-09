وظائف خالية بشركة تيكو للاستثمارات السياحية لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - نواصل اليوم عرض عدد من الوظائف الخالية بكبرى الشركات لجميع المؤهلات، على الخليج 365، حيث تعلن شركة تيكو للاستثمارات السياحية “مطاعم كريف – قهوة”، عن فرص عمل للشباب، للعمل بكبرى المطاعم برواتب مجزية، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة تيكو للاستثمارات السياحية

مطلوب ويتر. مطلوب كابتن. مطلوب مشرف صالة. مطلوب بارسيتا. مطلوب استيورد. مطلوب شيف. مطلوب مشرف مطبخ.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل السن عن 18 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة مرتبات مجزية، بالإضافة إلى 12% تبس، كما توفر فرص للترقي حسب الخبرة وسرعة التعليم، وتوفر أيضا تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة تيكو للاستثمارات السياحية“.