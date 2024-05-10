تعرف على الفوائد المذهلة للبامية

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر البامية من الخضروات التي تحتوي على العديد من القيم الغذائية، كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين ج وفيتامين ك وتحتوي أيضا على عناصر ومنها الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم.

فوائد البامية

لها العديد من الفوائد ومنها:

تعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

تعمل على تقوية المناعة.

تعمل على تحسين جهاز الدوران.

تمد الجسم بالطاقة.

تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تمنع هشاشة العظام.

تعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم.

تعمل على تحسين صحة القلب.

تعمل على تقوية المفاصل.

أضرار البامية

عند تناول البامية بكثره قد يحدث بعض الأمراض ومنها حدوث انتفاخ في البطن وألم في القولون وترفع فرص الإصابة بحصوات الكلى وحدوث حساسية وصعوبة في التنفس.