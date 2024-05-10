أسعار الذهب اليوم 10 مايو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3110 جنيه للبيع و 3085 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3554.25 جنيه للبيع و 3525.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22:

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3237.25 جنيه للبيع و 3261.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18:

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2665.75 جنيه للبيع و 2644.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14:

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2073.25 جنيه للبيع و 2056.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12:

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1777.25 جنيه للبيع و 1762.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 24880 جنيه للبيع و 24680 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا

وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2345 دولار للبيع و 2344 دولار للشراء.