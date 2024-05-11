تعرف على أسعار الذهب اليوم 11 مايو

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3140 جنيه للبيع و 3120 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم تم تسجيلها اليوم كالتالي: تم تسجيلها اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3588.5 جنيه للبيع و 3565.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3289.5 جنيه للبيع و 3268.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2691.5 جنيه للبيع و 2674.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1794.25 جنيه للشراء و 1782.75 جنيه للبيع. سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2093.25 جنيه للبيع و 2080 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 25120 جنيه للبيع و 24960 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2360 دولار للبيع و 2359 دولار للشراء.

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