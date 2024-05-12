” أسهل صنعة” طريقة تحضير حلى الكاكو البارد وبالقشطة

الرياض - أميرة القحطاني - إذا كنت تريد إعداد حلى بارد خلال دقائق فقط بدون فرن او بوتاجاز فإليك طريقة تحضير حلى الكاكو البارد سهل التحضير وله مذاق طيب لا يختلف على طعمه إثنين، كما إن مكوناته متوفرة في كل منزل ويسمي أيضا بإسم حلي البسكويت بالكاكو، كما إنه يتميز بأنه يمكن اعداه في مختلف المناسبات السعيدة.

طريقة تحضير حلى الكاكو البارد

مدة تحضير حلى الكاكو البارد لا تستغرق نحو ثلث ساعة فهو كما ذكرنا لا يحتاج إلى عملية طهي سوء في الفرن او على البوتاجاز، والطريقة تحتاج المكونات التالية:



ثلاث أكواب بسكويت مطحون.

كوب حليب مكثف.

3 ملاعق زبدة.

5 ملاعق كاكاو.

مكونات الطبقة الكريمية

كوب شوكولاتة للتزين.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر.

نصف قالب زبدة.

طريقة التحضير

اخلطي البسكويت المطحون مع الكاكاو حتى يمتزج جيدا.

ثم ضيفي الزبدة والحليب وقلبي المكونات حتي تتجانس واتركيها جانبا.

ضعي السكر والزبدة والفانيليا في وعاء آخر واخلطي المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي.

احضري صينية أو طبق مستطيل غويط، ثم ضعي به خليط البسكويت بالكاكاو و وزعيه بالتساوي، ثم ضعي طبقة الكريمة بحيث تغطي جميع الخليط.

ضعي الطبق في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك، ثم إخراجها ووزعي عليها قطع الشوكولاتة أو ضعي شوكولاتة مذابة واعيدها إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة أخرى حتى تتماسك جيدا.

عند التقديم قطعي حلي الكاكاو البارد إلى مربعات متساوية ويمكن أن تزينها أيضا بطبقة من كريمة شانتيه وقدميها وهي باردة.

حلى الكاكو البارد بالقشطة

يتميز حلى الكاكو البارد بالبسكويت والقشطة بطعنه الطيب وقيمته الغذائية العالية وفيما يلي المكونات وطريقة التحضير:

3 ملاعق كاكاو.

عبوة بسكويت شاي.

كوب شوكولاتة مذاب.

2 علبة قشطة.

طريقة التحضير