آبل تكشف النقاب عن iPad Pro 2024.. مواصفات مذهلة وقوة خارقة

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت شركة آبل النقاب عن إصدارها الجديد لعام 2024 من جهاز iPad Pro، حاملًا معه العديد من التحسينات والتطورات التي تجعله أحد أقوى وأفضل الحواسيب اللوحية في السوق، كما كشفت الشركة عن معالج Apple M4، ونستعرض الآن نظرة شاملة على مواصفات هذا الجهاز الرائع:

مواصفات Apple iPad Pro 2024

شاشة مذهلة: يتميز iPad Pro 2024 بشاشة “Ultra Retina XDR” من نوع OLED بتقنية “Tandem OLED” الجديدة، التي تقدم ألوانًا أكثر دقة وتباينًا أفضل، مع سطوع أعلى يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع، كما تتمتع الشاشة بمعدل تحديث متكيف 120Hz، مما يوفر تجربة سلسة وواضحة لتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب.

معالج خارق: يعمل iPad Pro 2024 بمعالج Apple M4 الجديد، وهو أسرع معالج وأحدث إنتاجات شركة ابل ومبني المعالج على تكنولوجيا 3 نانومتر، حيث يوفر هذا المعالج أداءً مذهلاً لكل من مهام العمل والإبداع، مما يجعله مثاليًا للمهنيين والفنانين على حدٍ سواء.

كاميرات احترافية: تم تجهيز iPad Pro 2024 بنظام كاميرات خلفي مزدوج يتضمن كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فوق عريضة بدقة 12 ميجابكسل مع ماسح ضوئي LiDAR، كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل مع وظيفة “Center Stage” التي تُبقيك في منتصف الإطار خلال مكالمات الفيديو.

ذاكرة قوية: يتوفر iPad Pro 2024 بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت.

تصميم أنيق وخفيف: يتميز iPad Pro 2024 بتصميم أنيق وخفيف الوزن، حيث يبلغ سمك إصدار 11 بوصة 5.3 مم فقط، في حين يبلغ سمك إصدار 13 بوصة 5.1 مم، كما يتوفر الجهاز بألوان فضية ورمادية داكنة.

إكسسوارات جديدة:

قلم آبل : تم تحديث قلم آبل Pencil ليتوافق مع iPad Pro 2024، ويقدم ميزات جديدة مثل التعرف على الضغط بشكل أفضل وإمكانية الشحن لاسلكيًا.

: تم تحديث قلم آبل Pencil ليتوافق مع iPad Pro 2024، ويقدم ميزات جديدة مثل التعرف على الضغط بشكل أفضل وإمكانية الشحن لاسلكيًا. ماجيك كيبورد: تم تحسين لوحة المفاتيح “ماجيك كيبورد” مع لوحة مفاتيح إضافية مخصصة للأعمال الفنية والتصميم.

نظام التشغيل: يعمل iPad Pro 2024 بنظام التشغيل iPadOS 17.4، والذي يقدم العديد من الميزات الجديدة المحسنة خصيصًا للحواسيب اللوحية.