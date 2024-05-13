وظائف خالية للشباب للعمل فورًا في هايبر ماركت سبينس مصر لجميع المؤهلات من الجنسين

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن سلاسل هايبر سبينس مصر عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والأقسام، من جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل وطلاب، للعمل فورًا بفروع الشركة في “مدينة نصر” ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف والشروط كالتالي:

وظائف سبينس مصر

مطلوب مشرفين ممرات. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب مشرف مخبوزات. مطلوب بائعين. مطلوب شيف مخبوزات. مطلوب مساعد شيف مخبوزات. مطلوب مشرف جزارة. مطلوب جزار. مطلوب بائع لحوم بلدي. مطلوب مشرف أجبان. مطلوب بائع أجبان. مطلوب شيف أجبان. مطلوب مشرف خضار وفاكهة. مطلوب بائع خضار وفاكهة. مطلوب مشرف كاشير. مطلوب كاشير. مطلوب محضر طلبات. مطلوب مشرف مخزن. مطلوب منسق مخزن. مطلوب مشرف استلامات. مطلوب فنيين تبريد وتكييف. مطلوب منسقين إعادة طلب. مطلوب موظفين استلامات.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، من الجنسين، وتوفر الشركة مرتبات مجزية وعمولات، وفرص للترقي، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة سبينس مصر

للتقديم على الوظائف الشاغرة بشركة سبينس مصر يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف سبينس مصر” ثم الحضور إلى العنوان التالي: مركز شباب الحي العاشر مدينه نصر، وذلك يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024.