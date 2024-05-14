سعر عملة بونك (Bonk) يواصل الانخفاض، والمتداولون يتجهون إلى عملة ميم جديدة على بلوكتشين سولانا

الرياض - أميرة القحطاني - أبدت عملة بونك (Bonk) أداءً متعثراً وسط ضغوط البيع القوية التي يواجهها سوق الكريبتو بشكلٍ عام، حيث تراجعت بنسبة 7% يوم أمس وحده.

مع ذلك، فإن المحللين متفائلون بشأن مشروع Sealana، وهو مشروعٌ في مرحلة الاكتتاب، تمّ إطلاقه حديثاً على بلوكتشين سولانا (Solana)، وقد جمَعَ مؤخراً أكثرَ من 300,000$.

أسعار BONK تنخفض لكنّ المحللين ما زالوا متفائلين على المدى الطويل

على الرغم من الصعوبات التي تُواجهها عملة بونك (Bonk) اليوم، يتوقع المتداولون أن يظلَّ مسارُها العام صاعداً على المدى الطويل. ويتم تداول Bonk حالياً بسعر 0.00002507$، بما يمثّل انخفاضاً بنسبة 7% اليوم، وبزيادة تبلغ 2.9% هذا الأسبوع، و8% هذا الشهر. وتبلغ قيمتها السوقية حالياً 1.6 مليار دولار بحجم تداولٍ يصل إلى 335 مليون دولار على مدار 24 ساعة.

وقدّم المتداول Koz تحليلاً لإطارٍ زمنيّ أطولَ لحركة سعر Bonk، موضّحاً أنه استعاد مؤخراً مستوى دعم/مقاومةٍ رئيسيّ، ما يُمهّد الطريق لمزيدٍ من الارتفاع، واصفاً المخطط البيانيّ لـ بونك بأنه “واحدٌ من أفضل المخططات البيانية الموجودة حالياً”.

وفي رأيٍ يدعم ما سبق، توقع موقع WebTrend Analytics أن تكون ثاني أكبر عملة ميم على شبكة سولانا -BONK- مستعدةً للتحرّك نحو قيمة 0.00005$ خلال الأسابيع المقبلة. وقال حول ذلك: “يعكس المخطط البياني لمدّة 4 ساعاتٍ الخاص بـ BONK تكراراً مطابقاً للقمة السابقة مباشرةً، وهذه أكثرُ حالات تكرار نمطٍ بشكلٍ متطابقٍ غرابةً ممّا رأيناه سابقاً”. وأضاف: “مؤشر القوة النسبية (RSI) وحركة السعر متطابقةٌ تماماً مع سابقاتها كذلك. وبالمقارنة مع حركة السعر السابقة، فإنها تشير إلى أننا على بعد لحظاتٍ من قمّةٍ أخرى”.

علاوةً على ذلك، يتوقع المعلق Gnarleyquinn أن تتفوّق BONK على عملة الميم الأولى في شبكة سولانا، دوجويفهات (Dogwifhat) مستقبلاً. وحول ذلك يقول: “WIF هي عملة الميم الوحيدة على بلوكتشين سولانا التي بقيت متفوّقةً دائماً على BONK خلال عام 2024. وأتساءل عمّا إذا كنا قد شهدنا الآن تعادلاً في ذروة تداول هذا الزوج، حيث تزامنت القمة السابقة مع افتتاح مسرح Vegas Sphere”. وتابع Gnarleyquinn بالقول: “توقعاتي كانت دائماً بأن عملة BONK ستتفوّق على الجميع في المدى البعيد”.

مع ذلك، فإن متداولين آخرين يُبدُون حَذراً أكبر في توقعاتهم لعملة بونك. فمع أن CryptoChed يوافق على أن Bonk تحتفظ بإمكانية الاتجاه صعوداً، إلا أنه يؤكد أيضاً على أهمية حركة سعرها الحالية، متوقعاً أن يعطي ارتدادها باتجاه المنطقة السعرية البالغة 0.000021$ أداءَها صفة الاتجاه الهابط.

وشرح المحلل ذلك بالقول: “لقد ابتعدت Bonk تماماً عن أدنى مستوياتها، وهي في اتجاه صاعدٍ على المدى القصير. ومن المرجّح لها أن تشهد إمّا ارتداداً أو اختراقاً بسيطين انطلاقاً من موقعها الحالي، إلا أن تراجعها إلى مستوياتٍ أدنى سيكون ذا أثرٍ سلبيّ على أدائها اللاحق”.

يبقى النظام التقنيّ العام لشبكة سولانا قوياً اليوم، ولذلك يرى المحللون أن Sealana سيكون المشروع التالي الذي قد يسرق الأضواء.

عملة الميم الجديدة على سولانا الجديرةُ بالاهتمام: هل يمكن لـ Sealana الاستمرار بعد جمعها 300 ألف دولار في الاكتتاب؟

دخلت عملة Sealana السوق بقوةٍ، وهي عملة ميم تتخذ الفقمةَ رمزاً لها، وهي مستوحاةٌ من برنامج الرسوم الكاريكاتورية البذيء ساوث بارك (South Park).

وما يزال المشروع حالياً في مرحلة البيع المسبق، وقد جمَعَ أكثرَ من 300 ألف دولار، وهو ما لفت انتباه كبار محللي السوق ووسائل إعلام الكريبتو.

وفي مقطع فيديو حديثٍ على يوتيوب، توقع المحلل ClayBro بأن تمتلك Sealana إمكاناتٍ كبيرةً للارتفاع بمقدار عشرة أضعافٍ، وأنّها “أحدث عملات الميم على Solana التي تَعِد بارتفاعاتٍ هائلة”.

ولم يكن ClayBro الشخصية البارزة الوحيدة التي أشادت بالإثارة التي يحققها اكتتاب العملة الجديدة. فعلى الرغم من كونه ما يزال في مرحلته الأولى، إلا أن بعض أشهر مواقع الكريبتو مثل Watcher Guru وCoinpedia وCoinGape تحدثوا عن المشروع.

ومع أن جاذبيتها كعملة ميم طريفةٍ قد راقت تماماً للمشاركين في السوق، إلا أن الشائعات التي تفيد بأن فريق عملة Slerf هو من أطلق Sealana كانت سبباً آخر لنجاحها المبكر. فقد بلغت القيمة السوقية لعملة Slerf ذروتها بأكثر من 450 مليون دولار في آذار/مارس الماضي، بل وأعطت التفوّق لبلوكتشين سولانا على بلوكتشين إيثيريوم من حيث حجم التداول. لهذا، فمن المتوقع لعملة Sealana أن تشهد ارتفاعاتٍ سعريةً هائلةً إذا ما ثبتت صحّة هذه الأحاديث.

لقد تخلى Sealana عن حياته في البحر سعياً وراء أرباح عملات الميم، مدفوعاً بأحلام شراء سيارة لامبورغيني وتحقيق مكاسبَ هائلة.

يجدر بنا التذكير -أخيراً- بأن البيع المسبق لـ Sealana ما يزال مستمراً، لكنّ الفريق لم يعلن عن الحدّ الأقصى له، وهذا يعني أنه يجب على الراغبين بالشراء المبادرةُ لذلك بسرعةٍ لئلا تفوتهم الفرصة.

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