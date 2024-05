ارتفاع عملة Pepe يشير إلى عودة عملة الميم، ولكنّ الأصول ذات القيمة السوقية المنخفضة مثل Dogeverse تسرق الأضواء

الرياض - أميرة القحطاني - ارتفعت عملة بيبي (Pepe-PEPE) بنسبة 11% على المخطط البيانيّ لـ 24 ساعة، ما يشير إلى عودة عملة الميم. وعلى الرغم من أن بيئة السوق العام ما تزال غير مستقرّة، غيرَ أنه من المرجّح أن نشهد انتعاشاً لعملات الميم.

ووصَلت بيبي إلى قائمة العملات الرائجة بفضل المكاسب التي حققتها؛ لكن بالرغم من ذلك، فلا تزال عملات الميم ذات القيمة السوقية المنخفضة تسرق الأضواء. وعلى سبيل المثال، وصل اكتتاب مشروع Dogeverse (وعملته DOGEVERSE) إلى هدفه البالغ 13 مليون دولار.

كذلك بدأ اكتتاب مشروع عملة الميم الجديدة SEAL يوم الخميس الماضي، وجمَعَ 100,000$ خلال ساعاته الأولى. وتُعتبر Sealana أحدث عملات الميم التي أحدثت ضجَّةً في السوق.

تمكّن مشروع Dogeverse (DOGEVERSE) من وضع نفسه في طليعة انتعاش شهر أيار/مايو.

يُذكر أن مجتمع Dogeverse على تويتر وصلَ إلى 12,000 متابع خلال شهر واحد من إطلاق اكتتابه؛ فحتى في خضم تقلبات السوق، استمرَّ الاكتتاب بجذب نشاطٍ هائل.

Discover Speed & Savings with $DOGEVERSE #MultiChain! ⏱️💸#DOGEVERSE is designed to optimize both costs & transaction speeds across various blockchains 💯



By leveraging advanced tech and strategic chain selection, we minimize fees and maximize speeds 🏆#AltSeason #BabyDoge pic.twitter.com/jfCvtA9AVW