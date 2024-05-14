ارتفاع عملة Pepe يشير إلى عودة عملة الميم، ولكنّ الأصول ذات القيمة السوقية المنخفضة مثل Dogeverse تسرق الأضواء

الرياض - أميرة القحطاني - ارتفعت عملة بيبي (Pepe-PEPE) بنسبة 11% على المخطط البيانيّ لـ 24 ساعة، ما يشير إلى عودة عملة الميم. وعلى الرغم من أن بيئة السوق العام ما تزال غير مستقرّة، غيرَ أنه من المرجّح أن نشهد انتعاشاً لعملات الميم.

ووصَلت بيبي إلى قائمة العملات الرائجة بفضل المكاسب التي حققتها؛ لكن بالرغم من ذلك، فلا تزال عملات الميم ذات القيمة السوقية المنخفضة تسرق الأضواء. وعلى سبيل المثال، وصل اكتتاب مشروع Dogeverse (وعملته DOGEVERSE) إلى هدفه البالغ 13 مليون دولار.

كذلك بدأ اكتتاب مشروع عملة الميم الجديدة SEAL يوم الخميس الماضي، وجمَعَ 100,000$ خلال ساعاته الأولى. وتُعتبر Sealana أحدث عملات الميم التي أحدثت ضجَّةً في السوق.

مشروع Dogeverse يقود هوس عملات الميم

تمكّن مشروع Dogeverse (DOGEVERSE) من وضع نفسه في طليعة انتعاش شهر أيار/مايو.

يُذكر أن مجتمع Dogeverse على تويتر وصلَ إلى 12,000 متابع خلال شهر واحد من إطلاق اكتتابه؛ فحتى في خضم تقلبات السوق، استمرَّ الاكتتاب بجذب نشاطٍ هائل.

Discover Speed & Savings with $DOGEVERSE #MultiChain! ⏱️💸#DOGEVERSE is designed to optimize both costs & transaction speeds across various blockchains 💯



By leveraging advanced tech and strategic chain selection, we minimize fees and maximize speeds 🏆#AltSeason #BabyDoge pic.twitter.com/jfCvtA9AVW — DogeVerse (@The_DogeVerse) May 2, 2024

ويميز Dogeverse نفسه في القطاع المزدحم بالعملات المستوحاة من الكلاب ببنيةٍ تحتيةٍ تتميز بالتواجد على عدة شبكات بلوكتشين؛ حيث يمنحه تكامله مع منصات بلوكتشين كبرى مثل إيثيريوم (Ethereum) وبينانس (BNB Chain) وبوليجون (Polygon) وسولانا (Solana) وAvalanche وبيس (Base) مزايا تقنيةً قويّة.

كما أن توافقه مع العديد من شبكات البلوكتشين، يسمح بتبادل العملات بسلاسةٍ، ويوفر فرصاً جديدةً في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) ووظائفَ عبر منصات البلوكتشين المختلفة من خلال بروتوكولاتٍ مثل Wormhole. فضلاً عن ذلك، يجذب المشروع اهتماماً كبيراً من مختلف مجتمعات البلوكتشين.

ويقترب مشروع Dogeverse من نفاد عملاته بسرعة كبيرة، إذ جمَعَ 13 مليون دولار من هدفه الأقصى البالغ 17 مليون دولار؛ وسيحظى المستثمرون الأوائل بمكافآت رهنٍ سخية.

قوموا بزيارة الموقع الرسميّ لـ Dogeverse من أجل الانضمام إلى اكتتاب العملة.

مشروع Sealana: عملة ميم مستوحاةٌ من الشخصية الشهيرة في مسلسل ساوث بارك (South Park)

من الممكن أن يكون سوق عملات الميم خاضعاً لسيطرة العملات المستوحاة من الكلاب في الوقت الحاليّ، وقد أثبت نجاح Dogeverse ذلك مرَّةً أخرى.

مع ذلك، تشير الاستجابة إلى مشاريع مثل Sealana (وعملته SEAL) تغييراً في الاتجاه، ما يعني أن هناك مساحةً لتألق وازدهار الكثير من الأفكار الأخرى.

وتُمثل هذه العملة حيوان فقمةٍ أمريكياً من الطبقة العاملة يشقّ طريقه -من خلال تداول الكريبتو- للخروج من قبو منزل والديه، ليصبحَ أحد أبطال القرن الحادي والعشرين الساعين لتحقيق الحلم الأمريكي.

ونظراً لأن العملة مستوحاةٌ من شخصية Gamer Guy وهو رجلٌ عاشقٌ لألعاب الفيديو في المسلسل الشهير ساوث بارك (South Park)، يرمز Sealana إلى جميع الكسالى في العصر الحديث الجالسين أمام شاشاتهم، ولكنّه يقوم بالتداول في الويب الثالث (Web3) على عكس Gamer Guy.

وكما يشير الموقع الإلكتروني: “يجلس Sealana أمام حاسوبه طوال الوقت، ويزداد حجمه ووزنه باستمرار، منغمساً بشدة في تداول الكريبتو لدرجة أنه تخلى عن جسمه الرشيق الذي كان يتمتع به في شبابه ليتبَع نظاماً غذائياً خاصّاً بالمتداولين مكوّناً من رقائق البطاطس والتونة المعلبة، منشغلاً بالبحث عن عملة الميم الكبيرة التالية على بلوكتشين سولانا، كما أنه أهمَل غرفته لتبدو وكأنّ إعصاراً ضرَبها حديثاً”.

عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا ناجحة للغاية، فهل ستكون Sealana العملة التالية التي ستشهد ارتفاعاً؟

شهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana) في سوق الويب الثالث؛ فقد أصبَحَ بلوكتشين سولانا اختيارَ عملات الميم، بفضل قدرتها على الرَّواج.

للتوضيح، سجّلت عملة Popcat (ذات الرمز POPCAT) القائمة على بلوكتشين سولانا، ارتفاعاً قدرُهُ 14% على المخططات اليومية، بينما قفزت عملة Solama (ذات الرمز SOLAMA) بنسبة 25% بين عشيةٍ وضُحاها.

وتُعتبر Slerf مثالاً رائعاً آخر، إذ أطلقت واحدةً من أكثر الاكتتابات المثيرة للجدل في عام 2024. فقد قام الفريق عن طريق الخطأ بحرق إجمالي المعروض المخصّص للاكتتاب بعد إجراء فعالية اكتتاب بقيمة ملايين الدولارات.

وقد وجد المضاربون فرصةً لا مثيلَ لها في نقص المعروض، ما دفعَ حجم التداول إلى 1.7 مليار دولار في ساعات التداول الأولى؛ وقد استردَّ المستثمرون في الاكتتاب عملاتهم لاحقاً. على صعيد متصلٍ، تتكهن وسائل التواصل الاجتماعي بأن فريق Slerf هو نفس الفريق القائم على مشروع Sealana، وقد يكون هدفهم هذه المرّة هو الحصول على إطلاق اكتتاب سلس.

وبالطبع، لن ننسى العملات المستوحاة من الكلاب مثل DogWifHat (ذات الرمز WIF) وبونك (BONK) التي حققت قيمةً سوقيةً تُقدّر بمليارات الدولارات، وهذا بفضل تنصيف البلوكتشين.

هوس عملات الميم يدعم اكتتاب Sealana

مع تعافي سعر سولانا (Solana-SOL)، زاد الطلب على عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا مجدّداً. وتكمن جاذبية سولانا المتزايدة في اقتصادها الرقميّ الرائع والمناسب للتطبيقات والخدمات المالية.

ومن أجل الانضمام إلى اكتتاب Sealana، يجب على المستثمرين تمويل محافظهم بعملات SOL، وسيحصلون عند انتهاء الاكتتاب على 6,900 عملة SEAL مقابلَ كلّ عملة SOL.

وبأخذ قيمتها السوقية الأولية المنخفضة بالاعتبار والحماس المتزايد بشأن المشروع، فقد تكون Sealana فرصةً ذهبيةً لعملات الميم بحلول نهاية الشهر.

انضمّوا إلى مجتمع مشروع Sealana الذي تم إطلاقه حديثاً على تيليجرام (Telegram) وتويتر.

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