حصيلة اكتتاب WienerAI تتجاوز المليون دولار، فهل ستكون عملة الميم التالية التي تحقق ارتفاعاً قوياً؟

الرياض - أميرة القحطاني - نجَحَ اكتتاب WienerAI (ذات الرمز WAI) -عملة الميم الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي- بجمع مليون دولار خلال أقلّ من شهر منذ بدء اكتتابها الجاري حالياً. يأتي ذلك قبل توجيه مؤثر الكريبتو الشهير المعروف باسم PetaByte رسالةً مباشرةً لمتابعيه -البالغ عددهم 80,000 تقريباً على منصة X (تويتر سابقاً)- مفادُها ألا يتجاهلوا عملات الميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويُشكّل ارتفاع الطلب على عملة WienerAI مثالاً نموذجياً على هذا التصريح، كما قام العديد من الخبراء بتصنيفها بين أكثر العملات الواعدة لعام 2024.

ما هي WienerAI وما سببُ ارتفاع الطلب عليها؟

عادةً ما يتوجّب على عملات الميم الوفاء بشرطين لجذب استثمار مُؤسَّسيٍّ إلى جانب كبار اللاعبين: أوّلهما القدرة على إضحاك الجماهير، وثانيهما اتباعُها مفهوماً رائجاً يحظى بشعبيةٍ واسعةٍ، ويعتقد الخبراء أن WienerAI متميزةٌ في كلا الجانبين.

واقعياً، نجحَت العملة -بالفعل- بجذب مستثمري عملات الميم بفضل شعارها المثير للضحك المتمثل في كلبٍ يحمل نقانقَ مع ابتسامةٍ لطيفةٍ وجسمٍ أنبوبيّ طويل؛ كما تُعتبر WAI عملة ذكاءٍ اصطناعي توظّف أحدث التقنيات لتوفير أوجه استفادةٍ لمالكيها، كالحماية من برمجيات التداول التي تستغلّ الفروقات السعرية (MEV Bots) والسماح بعمليات المبادلة السلسَة للعملات. وتوفر برمجية الذكاء الاصطناعي من WienerAI كلّ هذه الخدمات لمستثمريها دون رسومٍ إضافية تُذكر.

من جانب آخر، تسمَحُ واجهة استخدام منصّتها السهلة بطرح أيّ استفساراتٍ مرتبطةٍ بالتداول والحصول على إجاباتٍ وافيةٍ ومفصّلة، وتُعتبر هذه الخدمة مفيدةً خلال السوق الصاعدة على وجه الخصوص وتحديداً بالنسبة للمتداولين المبتدئين، حيث يمكن لتقلّبات أسواق الكريبتو الحادّة أن تشكّل مصدرَ إرباكٍ لهم.

مزايا أخرى لعملة WAI – مكافآت الرهن والبيانات المالية الموجّهة لصالح المجتمع

تساهم عدة عوامل في حالة التفاؤل المحيطة بمشروع WienerAI، نذكر منها مجمّع الرهن الذي يوفر عائداً سنوياً بنسبةٍ تتجاوز 700%، وهيَ تُعد أعلى بكثير من المتوسّط للقطاع والبالغ 5-7%، ما يمثل فرصةً ممتازةً لكسب دخلٍ دون عناء بالتوازي مع ضمان استقرار سعر العملة، حيث تم رهن أكثر من 68% من العملات المباعة خلال الاكتتاب حتى الآن، ما يمكنه المساهمة في الحدّ من ضغوط البيع على عملة WAI عند إطلاقها، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على لوحة رهن WienerAI لمعرفة المعدل الحالي للعائد السنويّ.

كما أبهرت WienerAI المستثمرين ببيانتها الاقتصادية التي تعمل لصالح مجتمعها، حيث تم تخصيص 30% من المعروض للاكتتاب و20% لعوائد الرهن و20% لمكافآت المجتمع و10% للسيولة على منصات التداول، فيما سيتم توظيف الـ 20% الأخيرة في إستراتيجيات التسويق، إذ يبحث المستثمرون خلال السوق الصاعدة عن عملات الميم الأفضل للاستثمار؛ وبالتالي يمكن للتسويق الناجح تحقيق نتائج مبهرة.

تم تدقيق العقد الذكي لمشروع WienerAI ولم يتم الكشف عن أيّ ثغراتٍ أمنية تشكل خطورةً على استثمارات المشاركين، ويمكن الاطلاع على تقرير التدقيق الأمني على موقع المشروع الرسميّ.

توقعات سعر WienerAI

قد تكون عملات الميم أكبر المستفيدين خلال دورة السوق الصاعدة الحالية استناداً لموجة ارتفاعات الربع الأول من عام 2024 والتي لم تبلغ منتهاها بعد، إذ ما يزال السعر الحالي لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) دون أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق بنسبة 80% حتى الآن، ويمكن لعملة WienerAI أن تركب هذه الموجة وتحقق أرباحاً هائلة لمستثمريها.

لذا يؤمن مؤثر الكريبتو الشهير على اليوتيوب جاكوب بوري (Jacob Bury) بقدرة عملة WAI على مضاعفة قيمتها بمقدار 100 ضعفٍ، كما يوافق زميله صاحب قناة Crypto Boy على هذا التصريح. كذلك كشف أحد كبار المتداولين -المعروف باسم Cilinix Crypto- مؤخراً لمتابعيه عن شرائه عملة WAI خلال اكتتابها.

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