الكمية الصحية للملح يوميًا.. وأضرار الإفراط فيه

الرياض - أميرة القحطاني - الملح هو إحدى العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الحيوية، حيث يساعد على تنظيم ضغط الدم، ونقل الأيونات عبر الخلايا، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ولكن عند الإفراط في استخدامه قد يسبب الكثير من الأمراض، وفي هذا المقال نستعرض المقدار الصحي من الملح يوميًا وما هي أضرار الإفراط في استخدامه.

الكمية الصحية للملح يوميًا

توصي منظمة الصحة العالمية بأن الكمية الصحية هي بتناول البالغين أقل من 5 جرامات من الملح يوميًا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة، أما بالنسبة للأطفال، فإن الكمية الموصي بها تختلف حسب العمر، حيث تبلغ 1.5 جرام يوميًا للأطفال من سن 1 إلى 3 سنوات، و2.2 جرام يوميًا للأطفال من سن 9 إلى 13 سنة.

أضرار الإفراط في تناول الملح

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى العديد من المشاكل الصحية، منها:

ارتفاع ضغط الدم: يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في العالم، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل، من بينها الإفراط في تناول الملح.

أمراض القلب والأوعية الدموية: يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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حصوات الكلى: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

سرطان المعدة: تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الملح قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.