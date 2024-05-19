تعرف على الفوائد المذهلة للفاصوليا الخضراء

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الفاصوليا الخضراء من البقوليات كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تمد الإنسان بالطاقة ومن هذة الفيتامينات فيتامين ب1 وفيتامين هـ وفيتامين ك.

فوائد الفاصوليا الخضراء

تمنع الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

تحافظ على مستوى السكر في الدم.

تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تعمل على تقوية جهاز المناعة.

تمنع الإصابة بمرض السرطان.

تمنع الإصابة بأمراض الأعصاب مثل الشلل.

تعمل على إنقاص الوزن.

تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم.

تعمل على تقليل الدهون الثلاثية في الدم.

تمنع الإصابة بالأنيميا.

تعمل على تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني.

تعمل على محاربة العديد من الإلتهابات البكتيرية.

أضرار الفاصوليا الخضراء

لها العديد من الفوائد ومنها:

عند تناولها بكميات كبيرة قد يحدث بعض الأمراض ومنها حدوث آلام في المعدة وانتفاخ كما أيضا يجب على مرضى النقرس والقولون العصبي عدم تناولها.