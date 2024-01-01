الامارات | رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة يعزيان في وفاة خلفان مطر الرميثي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموّه إلى مجلس العزاء في مدينة العين.

كما قدم التعازي إلى ذوي الفقيد، صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب سموّهما، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وأشاد صاحب السموّ رئيس الدولة، بمآثر الفقيد ومسيرة عطائه، التي خدم خلالها وطنه ومجتمعه بتفانٍ وإخلاص على مدى عقود.

رافق صاحب السموّ رئيس الدولة، خلال تقديم واجب العزاء، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.