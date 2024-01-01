اختتام النشاط الشتوي لمركز «حميد النعيمي لخدمة القرآن»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أقام مركز «حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم» حفل ختام فعاليات النشاط الشتوي الثاني عشر الذي استمر أسبوعين وشارك فيه 300 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

حضر الحفل الذي أُقيم في مسجد الشيخ زايد في عجمان طارق عبدالله العوضي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين محمد الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الأنصاري، عضو مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وأولياء أمور الطلبة المشاركين في النشاط.

وتضمن الحفل عدداً من التلاوات القرآنية من المشاركين، كما تم تكريم المتميزين من الطلاب وفرق العمل من إداريين ومشرفين.

وقال حسين الحمادي، في كلمة له خلال الحفل الختامي، إن النشاط الشتوي اشتمل على عددٍ من دورات حفظ القرآن الكريم، مثل «الحفظ المكثف»، و«الحفظ الميسر»، بالإضافة إلى دورة «القارئ الصغير»، ودورة «المُتقن»، مشيراً إلى أن المشاركة في النشاط أتيحت بطريقتين، عبر الحضور الشخصي أو عن بُعد، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة منها وفقاً لظروفهم الخاصة.

وتقدم الحمادي بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على توجيهاته الكريمة ورعايته لكافة أنشطة وفعاليات المركز، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على متابعته لتلك الفعاليات ودعمه الدائم لها. وأوضح الحمادي أن النشاط في دورته الأخيرة حقق أرقاماً مميزة بشموله 13 حلقة حضورية و5 حلقات عن بُعد أتم خلالها المشاركون الـ300 حفظ 4334 صفحة من القرآن الكريم، إضافة إلى مراجعة 22915 صفحة.