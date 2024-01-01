شخبوط بن نهيان يتفقد مستودعات المساعدات الإماراتية الإغاثية الموجهة إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - العريش (وام)

تفقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووفد دولة الإمارات المرافق، مستودعات المساعدات الإماراتية الإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي كان قد أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والتي تأتي تجسيداً لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

واستمع معاليه والوفد إلى شرح من مسؤولي مستودعات المساعدات الإماراتية حول آلية التعامل مع المساعدات، تمهيداً لإدخالها إلى غزة، فيما شارك الوفد في تعبئة عدد من صناديق المساعدات الإغاثية.

وقد بلغت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية «الفارس الشهم 3» أكثر من 9000 طن، وجرى إرسال 121 شاحنة برية وحمولة سفينة، و129 طائرة شحن.