الامارات | 1.1 مليون طالب يستأنفون الدراسة بالفصل الثاني اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في مدارس الدولة، اليوم، دوامهم في الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري بعد العطلة الشتوية، إذ ينتظم نحو مليون و150 ألف طالب وطالبة في مدارسهم بمختلف أنظمتها التعليمية (حكومية وخاصة).

وأكد مديرو مدارس جاهزية الفصول لاستقبال الطلبة، لافتين إلى الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة لهم، ووضع خطط تنظيمية وتربوية لمتابعة انتظامهم في المدارس، والحفاظ على بيئة صحية لهم وللكادر الإداري والتدريسي، إلى جانب تعزيز جهود التنظيف من خلال توفير العديد من الفرق المتخصصة لتنظيف الفصول الدراسية والمرافق العامة.

كما أكدوا تنسيق جداول الدروس بعناية، لضمان توزيع منصف ومتوازن للمواد الدراسية على الطلاب، واعتماد منهجية فعالة وعلمية في تخطيط الجداول الدراسية لتلبية الاحتياجات الأكاديمية.

وفعّلت المدارس آليات التواصل بين إداراتها وذوي الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعت تعليمات وإرشادات تساعد الطلبة على الرجوع إلى مقاعد الدراسة بنشاط وجد.

كما حددت المدارس مواعيد الحافلات للالتزام بها. وأشاروا إلى أن هذه الجهود الشاملة تجسد التزام المدارس بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة آمنة ومحفزة للطلاب، مؤكدين أن اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني سيشهد بداية ناجحة ومثمرة للجميع.

وأفاد دليل البرمجة الزمنية المقررة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن عدد الأيام الدراسية في الفصل الدراسي الثاني يبلغ 59 يوماً، أي ما يعادل 12 أسبوعاً، ومن المقرر عقد اختبار تجريبي واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة (B) خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من مارس، وعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة (A) خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس.

وحددت البرمجة الزمنية عطلة الربيع للطلاب خلال الفترة من 25 مارس حتى 12 أبريل المقبلين، بينما تبدأ عطلة المعلمين في الأول من أبريل وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته.