الامارات | شرطة دبي تحصد جائزة ذهبية عن مبادرة الألعاب الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت القيادة العامة بشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتدريب، بالجائزة الذهبية من قبل الجمعية الدولية للعلاقات العامة (IPRA)، أثناء فعاليات حفل الجائزة الذي أقيم في برشلونة بإسبانيا.

وحصدت شرطة دبي هذه الجائزة عن مبادرة الألعاب الرقمية من مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، حيث تُمنح الجائزة تقديراً للمبادرات التي تسهم في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة.

وذكر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، العميد بدران الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تلتزم ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، الذي هو أحد أهم المبادئ التي حرصت القيادة العامة لشرطة دبي على إرساء دعائمها، وإن مسؤولية شرطة دبي المجتمعية تجاه الناشئة في المجتمع الإماراتي تقتضي الاهتمام بهم وتوعيتهم بشتى السبل، وذلك من خلال تسخير أحدث تقنيات ألعاب الفيديو المتطورة في تطوير ألعاب إلكترونية توعوية لأجل نشر الرسائل التوعوية وتعزيز الهوية الوطنية وغرس الولاء والانتماء لدولة الإمارات، ومن المهم التأكيد على أن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي، وذلك في مركز التكنولوجيا الافتراضية، كما تمكنت شرطة دبي إلى جانب ذلك من بناء وتطوير المورد البشري الذي اكتسب خبرة ممتازة في تطوير برامج المحاكاة والألعاب الإلكترونية.

يُذكر أن الجمعية الدولية للعلاقات العامة IPRA تأسست رسمياً في لندن في أول مايو 1955، وتعد منظمة عالمية يتوزع أعضاؤها في الدول المتقدمة والناشئة، وتديرها الأمانة العامة في المملكة المتحدة، وتم الاعتراف بها كمنظمة دولية غير حكومية من قبل الأمم المتحدة، ومُنحت صفة استشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ECOSOC، وتم تصنيفها بالفئة سي من جانب «اليونسكو»، التي تخولها في المشاركة في البرامج الممولة من «اليونسكو».