الامارات | 4 برامج توفر منحاً دراسية للطلبة المواطنين والدوليين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات برامج تتيح للطلبة الحصول على منح دراسية، تشمل برنامج المنح والبعثات الدراسية للمواطنين، وبرنامج بعثة، وبرنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، إضافة إلى برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، مشيرة إلى أن العديد من الجهات الحكومية توفر برامج للتعليم العالي والمنح الدراسية للطلبة المواطنين داخل الدولة وخارجها، وفقاً لشروط معينة.

البعثات الدراسية للمواطنين

وتفصيلاً، حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات عدداً من المنح والبعثات الدراسية للمواطنين، منها البعثات الدراسية لوزارة التربية والتعليم، حيث توفر الوزارة خيار الابتعاث الخارجي للطلبة الإماراتيين المتميزين علمياً لمتابعة الدراسة الجامعية والدراسات العليا خارج الدولة في عدد من الجامعات المعترف بها دولياً، والبعثات الدراسية لدائرة التعليم والمعرفة، حيث توفر الدائرة فرصة تعليمية متميزة للطلبة الإماراتيين المتفوقين دراسياً للالتحاق ببرامج البكالوريوس في جامعات رائدة عالمياً.

وأشارت إلى أن البعثات الدراسية للمواطنين تشمل برنامج «مسار» للمنح الدراسية واستقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين للحصول على مؤهلات علمية في الدراسات المالية والمحاسبية، وتخصصات أخرى في أرقى الجامعات المعتمدة بالدولة، وبرنامج «انطلق» للمنح الدراسية لخريجي المدارس الثانوية الذين يخططون لمتابعة تعليمهم في مجال العلوم والهندسة.

برنامج «بعثة»

وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن برنامج «بعثة» يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، لتنمية الموارد البشرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت الهيئة بإطلاق «بعثة» بهدف تعزيز دور ومكانة قطاع التعليم الوطني من خلال دعم ورعاية الطلبة المتميزين علمياً، لدفع مسيرة التعليم بالدولة في شتى التخصصات العلمية التي تُبنى أساساً على ضوء احتياجات الدولة، كما تأتي تلبيةً للطلب المتنامي على الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في قطاع الاتصالات والمجالات المرتبطة به، وقد استثمرت الهيئة مبالغ كبيرة في برنامج «بعثة» لتسجيل مئات الطلبة وحملة الماجستير في جامعات مرموقة داخل الدولة وخارجها.

منح الطلبة الدوليين

ولفتت إلى أن بعض الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم منحاً دراسية للطلبة الدوليين (من الخارج)، ويقوم ذلك على أساس الاتفاقيات المتبادلة بين حكومة دولة الإمارات وغيرها من الدول، ويمكن الاستفسار من سفارة أو قنصلية الطالب الدولي عن المنح الدراسية المتاحة في جامعات وكليات دولة الإمارات.

برنامج «نوابغ الفضاء العرب»

وأفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأن برنامج «نوابغ الفضاء العرب» تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، ويوفر تدريباً تخصصياً مكثفاً يستهدف الشباب العرب من الدارسين المختصين والباحثين والعلماء والمبتكرين والمخترعين من أصحاب العقول الإبداعية الخلاقة، وتبلغ مدة البرنامج ثلاث سنوات تتخللها تدريبات نظرية وعملية شاملة ومشاركات عملية في المشاريع الراهنة والمستقبلية التي تعمل عليها وكالة الإمارات للفضاء.

ويهدف البرنامج إلى احتضان ورعاية مجموعة متميزة من المواهب والنوابغ العرب، وتدريبهم وتأهيلهم في علوم الفضاء وتقنياته وتجهيزهم بالمهارات والقدرات والخبرات اللازمة للعمل في قطاع الصناعات الفضائية والاستفادة من الفرص المستقبلية التي يحملها هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة، وكي يكونوا جزءاً من نخبة من العقول العربية الفذة التي تُشكل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي.

مزايا

يقدم برنامج «نوابغ الفضاء العرب» قائمة مزايا خاصة للمواهب والكفاءات العلمية العربية التي تنضم إليه، تشمل: توفير تدريب متخصص لهم في علوم وتكنولوجيا الفضاء ضمن أعلى المعايير العلمية في العالم، وإقامة مدتها ثلاث سنوات في دولة الإمارات مغطاة التكاليف، وحصولهم على منح تعليمية وحوافز مالية، والمساهمة في بناء مجموعة أقمار اصطناعية متقدمة في الإمارات، وتوفير فرص مهنية مستقبلية لهم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة مع الفرق البحثية والعلمية الإماراتية في عدد من البرامج والمشاريع الخاصة بتكنولوجيا الفضاء في الدولة.