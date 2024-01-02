الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة غربا.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 07:19 والجزر الأول عند الساعة 10:47والجزر الثاني عند الساعة 23:44.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والمد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 19:33.