الامارات | إنارة طرق في 40 منطقة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع إنارة طرق في 40 منطقة وشارعاً، بكلفة 278 مليون درهم، وذلك في إطار خطة إنارة الطرق 2023-2026، لتطوير البنية التحتية المتكاملة لمرافق شبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب متطلبات التطور العمراني والنمو السكاني.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إن خطة إنارة الطرق 2023-2026، تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمان لمستخدمي الطريق من المركبات والمشاة، وتحقيق السعادة لسكان وزوار تلك المناطق، ورُوعي في اختيار المناطق تحقيق متطلبات الأمان والسلامة المرورية، وحجم الحركة المرورية في تلك المناطق، ونسبة التنمية العمرانية.

وأضاف: «تحقيقاً لأهداف واستراتيجية الهيئة، جرى اعتماد أفضل الممارسات في مجال ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر، وتوظيف أحدث الحلول التقنية الذكية والمبتكرة في نظام الإنارة المستدامة، بما يناسب البيئة المناخية في دولة الإمارات، حيث ستكون الإنارة الجديدة بتقنية الإنارة الموفّرة للطاقة (LED)، التي تتميز بالعديد من الخصائص مقارنة بوحدات الإنارة التقليدية، ومنها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 55%، وارتفاع العمر الافتراضي بنسبة 173%، الأمر الذي يسهم في تقليل دورية استبدال المصابيح، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل».

ووفقاً لخطة إنارة الطرق، بدأت الهيئة عام 2023 تصميم وتنفيذ إنارة الطرق في مناطق القصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، واللسيلي ولهباب الأولى والثانية، والمشروع حالياً في المراحل النهائية.

وسيشهد العام الجاري إنارة الطرق غير المُنارة في مردف والبراحة وعود ميثاء، والوحيدة والحضيبة والسطوة، وأبوهيل والبدع، كما ستنفذ الإنارة في مناطق أم سقيم الأولى والثانية والثالثة، والصفاء الأولى والثانية، والمنارة وشارع محمية المريال، والطريق المؤدي إلى قاعدة المنهاد الجوية، وشوارع ومواقف في مناطق جميرا. وسيشهد عام 2025 إنارة الطرق في مناطق أم الشيف، والصفوح الأولى، والقوز السكنية الأولى والثالثة، وند الحمر، والعوير الثانية. وسيشهد عام 2026 إنارة الطرق في مناطق الممزر، وعود المطينة، وشوارع ومواقف متفرقة في القرهود، والطوار وحصيان والجافلية، والمرموم والقصيص الأولى والثانية، وند الشبا الأولى، والورسان الثانية، ومدينة هند والخليج التجاري وأم رمول، ورأس الخور الصناعية الأولى والثانية، وشارع رأس الخور الصناعية الثالثة.

• خطة الإنارة 2023 - 2026 تهدف إلى رفع مستوى السلامة وتحقيق السعادة للسكان والزوار.