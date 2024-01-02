20 ألف درهم غرامة للسب عبر «واتساب»

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

قضت محكمة العين الابتدائية بتغريم سيدة 20 ألف درهم، لقيامها بسب رجل عبر الـ«واتساب»، بعد أن أدانتها المحكمة الجزائية.

وكان المدعي قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام السيدة بأن تؤدي له مبلغاً وقدرة «مائة ألف درهم» تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الخطأ المنسوب للمدعى عليها، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، موضحاً أنها تعدت على المدعي بالسب بألفاظ خادشه للاعتبار، من خلال استخدامها موقعاً إلكترونياً «برنامج الواتساب»، وقد أُدينت عن ذلك الفعل، وقد أصيب المدعي بعدة أضرار جراء ما ارتكبته المدعى عليها من حدة الفعل ليقيم هذه الدعوى.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي تعويضاً للمدعي 20 ألف درهم، وأكدت في حيثيات حكمها خطأ المدعى عليها ثابتاً على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل فيما أصابه من آلام نفسية واعتبارية ألمت به نتيجة ما اقترفته المدعى عليها من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدّر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 20 ألف درهم، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي على المدعى عليها بمبلغ التعويض سالف البيان تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية كافة.