الامارات | «صفر وفيات» مرورية ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت شرطة رأس الخيمة «صفر وفيات» من الحوادث المرورية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2024، فيما استقبلت غرفة العمليات 1624 مكالمة توزعت بين البلاغات البسيطة، والاستفسارات المتفرقة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد جمال أحمد الطير، إن الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتنظيم الحركة المرورية وتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة 2024، والفعاليات المصاحبة لها في مناطق الإمارة، سجلت «صفر وفيات» من الحوادث المرورية في الإمارة، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في القيادة والشركاء الاستراتيجيين، حيث شهدت الاحتفالية حضور آلاف الأشخاص في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وفي بعض المناطق السياحية المختلفة في الإمارة، والذين توافدوا من جميع إمارات الدولة.

وأوضح أن عمليات التنسيق بين الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة، خلال احتفالات ليلة رأس السنة، أسهمت بشكل كبير في تقليص السلبيات وتحقيق الأهداف المرجوّة، وتقديم خدمات أمنية بجودة وإتقان لأفراد الجمهور.

وكان الطير اطلع على الاستعدادات والتجهيزات الأمنية لمراقبة مواقع الاحتفالات، من خلال شرح تفصيلي قدّمه رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات في شرطة رأس الخيمة، المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي، حول الموقف العام بالتنظيم الأمني، بما يضمن تحقيق الجاهزية والاستعداد والاستجابة، وتعزيز الأمن والأمان في موقع الاحتفالات برأس الخيمة، وأماكن توزيع الدوريات المرورية، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية في كل الطرق المؤدية إلى مواقع الاحتفالات، والنقاط الأمنية، والمستشفيات الميدانية، والجاهزية والاستعداد للشركاء والدفاع المدني.

وأشار المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي، إلى أن جهود الشرطة والقطاع الأمني والدوريات ركزت على تنظيم حركة السير وضمان انسيابية المرور، وحفظ الأمن والتقليل من الظواهر والسلوكيات السلبية التي تؤدي إلى مضايقة الجمهور ومستخدمي الطريق في مختلف المواقع، والمرافق العامة، بالتعاون مع الإدارات الشرطية ذات الصلة.

ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تقليل زمن الاستجابة، من خلال استخدام أحدث التقنيات ضمن استراتيجيتها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.