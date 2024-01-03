حاكم الفجيرة يستقبل ولي عهد أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الرميلة، الأحاديث الوديّة، كما تناولا عدداً من المواضيع المهمة التي تخص المواطن، وأكد سموهما أهمية الأمن والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الشعب، سائلين المولى -عز وجل- أن يديم على دولة الإمارات نعمة الازدهار، ومواصلة تقدمها في النواحي كافة.

حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.