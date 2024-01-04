الامارات | نبيل فهمي: الفرصة سانحة لاستعادة الدور العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر وزير الخارجية المصري السابق، السفير الدكتور نبيل فهمي، أن المنتدى الاستراتيجي العربي أحد المنتديات المهمة في العالم العربي نظراً لموضوعاته الثرية التي تسلط الضوء على العديد من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم العربي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار، خلال انطلاق أعمال المنتدى، أمس، تحت عنوان «حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً 2024»، إلى أن المنتدى يناقش الطرق والأساليب التي تساعد الحكومات لاستشراف المستقبل لما هو قادم، عن طريق جمع الأكاديميين من المراكز البحثية المختلفة، مثنياً على دقة اختيار الموضوعات التي طرحت خلال الجلسات القصيرة للمنتدى بغرض الإجابة عن تساؤلات المجتمعات العربية.

ولفت إلى أن المشهد العربي يكتنفه تحديات جمة في ظل العديد من الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم والإقليم.

وتابع أن الجانب الإيجابي هو أن العالم العربي استطاع في العديد من الحالات أن يأخذ زمام المبادرة والتصدي للقضايا التي تتعرض لها المنطقة العربية، وهي فرصة سانحة لاستعادة الدور العربي وفرض رؤيته، ليس فقط في منطقته، بل والإسهام أيضاً بصورة إيجابية في الوضع الدولي القائم.