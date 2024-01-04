الامارات | 250 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مراكز الطفولة المبكرة في دبي نمواً متسارعاً في عدد الملتحقين بها منذ سبتمبر 2022 بنسبة زيادة سنوية بلغت 15% مع التحاق أكثر من 3000 طفل إضافي خلال العام الدراسي الماضي، الذي شهد افتتاح 27 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، ما يشير إلى مواصلة منظومة التعليم المدرسي في الإمارة تعزيز قدراتها وجهة جاذبة بخيارات متنوعة لأولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة في حياة الأطفال، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الطفولة المبكرة في دبي إلى ما يقارب 250 مركزاً تستقبل أكثر من 23 ألفاً و500 طفل، تشرف عليهم 1473 معلمة.

يأتي ذلك بعد الإعلان أخيراً عن تسجيل المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في عام 2007.

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة بعنوان «ننمو سريعاً.. مراكز الطفولة المبكرة في دبي»، أن نحو 66% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام، ما يعكس جاذبية مراكز الطفولة المبكرة في دبي كخيار تعليمي يلبّي احتياجات أولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة من نمو أطفالهم، إذ تسهم في بناء شخصياتهم وتكوين اللبنات الأولى في إدراكهم المعرفي في سن مبكرة.

وقال مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالله الكرم، إن «دور مراكز الطفولة المبكرة لا يقتصر على إثراء تجربة التعلم لدى الأطفال، وإنما يشكل الأساس لبناء مدارك صناع التغيير ومبتكري المستقبل». وأشار إلى أن «النمو في أعداد الطلبة الذي تشهده دبي هذا العام يعد مؤشراً واضحاً إلى تجارب التعلُّم الثرية التي توفرها هذه المراكز للأطفال، وإلى ثقة الآباء والأمهات بمراكز الطفولة المبكرة في دبي من أجل منح الأطفال الرعاية والتعليم، بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، وجعل دبي من بين أفضل ثلاث مدن عالمية». وثمن الكرم «جهود مراكز الطفولة المبكرة والمعلمين لمنح الأطفال بداية آمنة وممتعة في رحلتهم التعليمية التي تشكل الأساس من أجل خلق مجتمع أكثر تماسكاً وبناء اقتصاد أكثر قوة، وصُنع مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع».

وتطبق مراكز الطفولة المبكرة في دبي 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً، بلغات تدريس رئيسة تتنوع بين اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والروسية، وغيرها.

ويُعدُّ منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS) الأكثر تطبيقاً في هذا القطاع، إذ يُطبَّق في 200 مركز للطفولة المبكرة، إضافة إلى 16 مركزاً تطبق منهاج مونتيسوري، وثمانية مراكز تطبق منهاج أونتاريو، وستة مراكز تطبق منهاج ولاية واشنطن، فضلاً عن منهاج رياض الأطفال الفرنسي والمُطبَّق في أربعة مراكز، إضافة إلى المنهاج الإبداعي والمنهاج النرويجي والمنهاج التعليمي لمرحلة ما قبل المدرسة (IPC)، بواقع ثلاثة مراكز لكل منها، إضافة إلى مناهج أخرى متنوعة.

حقائق:

- 1473 معلمة في مراكز الطفولة المبكرة بدبي.

- 64% من مراكز الطفولة المبكرة تضم ما يقرُب من 20 جنسية.

- 72 مركزاً للطفولة المبكرة في قطاع جميرا السكني (أعلى منطقة بدبي من حيث عدد المراكز).

- 77% من مراكز الطفولة المبكرة تقدم أنشطة لاصفية.

- 78% من الأطفال يحضرون لمراكز الطفولة المبكرة خمسة أيام في الأسبوع.