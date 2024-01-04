الامارات | اسمها الجديد.. مستشفى أن أم سي رويال – مدينة محمد بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية – إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، “أن أم سي” اختصاراً – اليوم عن تغيير اسم مستشفى بارين الدولي التابع لها ليصبح الاسم الجديد مستشفى أن أم سي رويال – مدينة محمد بن زايد.

وقد تم الإعلان عن الاسم الجديد في احتفالية تم عقدها في المستشفى وبحضور سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا وممثلين عن شرطة أبوظبي والبلدية وكبار ممثلي شركة أدنوك بالإضافة إلى ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة أن أم سي للرعاية الصحية وموظفي مستشفى أن أم سي رويال – مدينة محمد بن زايد.

ويأتي منح الاسم الجديد للمستشفى ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تخصيص وتعزيز تجارب المرضى مع الخدمات الطبية التي يتم تقديمها وفقاً لمعايير “أن أم سي” للجودة المتميزة، في الوقت الذي يستمر فيه المستشفى بتقديم خدماته الطبية والجراحية الشاملة لجميع التخصصات الطبية مثل أمراض النساء والتوليد والطب الباطني وطب القلب وطب وجراحة العظام وطب الجهاز الهضمي وأمراض المسالك البولية وطب الأذن والأنف والحنجرة وأمراض الرئة وطب الأطفال، مع التخطيط لإجراء توسعة للخدمات السريرية في المستشفى خلال الشهور المقبلة.

وصرح ديفيد هادلي، خلال الاحتفالية، قائلاً: ” نفخر ونرحب بانضمام هذا المستشفى المتميز إلى شبكة أن أم سي، ليكمل مسيرته المشرفة في خدمة المرضى في مدينة محمد بن زايد تحت الاسم الجديد، نجدد التزامنا بأن نكون الشريك الموثوق والمعتمد لمرضانا في تقديم الرعاية الجيدة والمخصصة للاحتياجات الفريدة لكل منهم، وكما هو معهود من أن أم سي.”

ومن جانبه، أضاف الدكتور ديب مكار المدير العام لمستشفى أن أم سي رويال – مدينة محمد بن زايد قائلاً: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نوفر خدمات أن أم سي المتميزة في مدينة محمد بن زايد، ففي مستشفى أن أم سي رويال – مدينة محمد زايد يمكن لمرضانا الأعزاء الاستفادة من أكثر من 20 تخصصاً طبياً وجراحياً لتلبية احتياجاتهم الصحية والحصول على رعاية خبيرة وعالية الجودة تناسب احتياجاتهم الفردية.”

يقدم مستشفى أن أم سي رويال – مدينة محمد بن زايد خدمات العيادات الخارجية وخدمات المرضى المقيمين في المستشفى من البالغين والأطفال، ويضم أكثر من 20 تخصصاً طبياً وجراحياً بالإضافة إلى خدمات الرعاية العاجلة والصيدلية وخدمات التشخيص على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

نبذة عن “أن أم سي”:

تعد “أن أم سي” أكبر شبكة متكاملة للرعاية الصحية في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة في سلطنة عمان، وتضم الشركة أكثر من 13,000موظفاً، وتسجّل ما يقرب من 5.5 مليون زيارة مريض سنوياً من خلال شبكتها الشاملة التي تضم 85 مرفقاً صحياً تشمل المراكز الطبية ومرافق الرعاية على المدى الطويل ومراكز الجراحة النهارية وعيادات الإخصاب وخدمات الرعاية المنزلية، استطاعت “أن أم سي” خلال 48 عاماً الماضية نيل ثقة الملايين من الأشخاص من خلال تقديم رعاية مخصصة وبفضل الاهتمام الصادق والالتزام العميق بصحة وعافية أفراد المجتمعات التي تقدم خدماتها فيها.