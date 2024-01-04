الامارات | مزايا نظام الادخار الاختياري لأصحاب العمل.. فيديو

وعلقت الوزارة على المقطع موضحة أن نظام الادخار الاختياري والبديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة يتيح خياراً إضافياً لأصحاب العمل للوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه العاملين الذين تنتهي علاقة عملهم وحصولهم على حقهم بمكافأة نهاية خدمتهم.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية