الامارات | حمدان بن محمد: حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي وحفظك لشعب الاتحاد 18 عاماً من الحُكم والحكمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي وحفظك لشعب الاتحاد 18 عاماً من الحُكم والحكمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر حساب سموه الرسمي بموقع "X"، "تويتر"، سابقاً، مقطع فيديو وعلق عليه سموه قائلاً:
وعد فأوفى
وقاد فألهم
حقق المستحيل
ورفع سقف الطموحات
حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي
وحفظك لشعب الاتحاد
18 عاماً من الحُكم والحكمة..
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