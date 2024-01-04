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الامارات | حمدان بن محمد: حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي وحفظك لشعب الاتحاد 18 عاماً من الحُكم والحكمة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر حساب سموه الرسمي بموقع "X"، "تويتر"، سابقاً، مقطع فيديو وعلق عليه سموه قائلاً:


وعد فأوفى
وقاد فألهم

حقق المستحيل
ورفع سقف الطموحات

حفظك الله سيدي لدبي وأهل دبي
وحفظك لشعب الاتحاد

 18 عاماً من الحُكم والحكمة..

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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