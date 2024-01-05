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الامارات | "طرق دبي" تتيح مواعيد فحص القيادة عبر "واتس اب"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 يناير 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطلاق خدمة «الواتساب»، لحجز وتعديل مواعيد فحص القيادة عبر المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب» على الرقم (058800909)، وذلك انسجاماً مع سياسة الهيئة المتمثلة في توفير خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة وأمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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