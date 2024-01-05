الامارات | "طرق دبي" تتيح مواعيد فحص القيادة عبر "واتس اب"

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شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تتيح مواعيد فحص القيادة عبر "واتس اب" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 يناير 2024
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطلاق خدمة «الواتساب»، لحجز وتعديل مواعيد فحص القيادة عبر المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب» على الرقم (058800909)، وذلك انسجاماً مع سياسة الهيئة المتمثلة في توفير خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة وأمان.
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