تمديد ساعات عمل مراكز الرعاية الصحية في أبوظبي والعين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لمجموعة "بيورهيلث" عن تمديد ساعات العمل ومواعيد العمل لمراكزها في أبوظبي والعين خلال الأسبوع.يهدف تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان التابعة للخدمات العلاجية الخارجية إلى تحسين تجربة المريض ومستوى رضاه.

واعتبارًا من 6 يناير الجاري، فإن مراكز الظفرة والمفرق والعين لطب الأسنان ومراكز البطين والفلاح والمقطع ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والشامخة والجاهلي والمويجعي الصحية ومركزي المشرف والطوية التخصصية للأطفال ومركزي الزعفرانة وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل ستفتح أبوابها أيام السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

كما ستقوم مراكز الباهية وبني ياس والهيلي واليحر ونعمة الصحية والتي تعمل أيام السبت بتمديد ساعات العمل لتصبح من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً. كما سيعمل مركز المقام الصحي في العين أيام الأحد من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً وسيظل مغلقاً أيام السبت.

وقالت الدكتورة أسماء الهلسة، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: "تلتزم الخدمات العلاجية الخارجية بمواصلة تحسين خدمات الرعاية الصحية بهدف إرضاء المرضى بما يتماشى مع رؤية بيورهيلث".

وأضافت: "قمنا بتمديد ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان لاستيعاب المزيد من المرضى من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى خدماتنا وذلك لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية ومواصلة ما نقدمه من رعاية عالية الجودة خلال الأسبوع وفي عطلات نهاية الأسبوع".

ستستمر جميع مراكز الرعاية الصحية الأخرى التابعة للخدمات العلاجية الخارجية في العمل وفقًا لساعات عملها الحالية.

تدير الخدمات العلاجية الخارجية 33 مركزًا صحيًا متعدد التخصصات ذات مرافق حديثة للمرضى الخارجيين وثلاثة مراكز أسنان تخصصية و18 مركزًا للفحص والصحة الوقائية تقدّم خدمات الفحص ومكافحة الأمراض في مناطق أبوظبي والعين والظفرة وخدمات الصحة المدرسية في 207 مدارس حكومية في الإمارة، وخمسة حلول علاجية متنقلة تعمل على توفير الرعاية الصحية باستخدام أحدث تقنيات الفحص في جميع أنحاء الإمارة بما في ذلك المناطق النائية.